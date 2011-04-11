У Колесникова зарплата 340 тысяч, а доход - 164 миллиона (декларация)

Вице-премьер-министр Украины — министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ обнародовал декларацию о своих доходах за 2010 год, согласно которой его совокупный годовой доход составил 164,5 млн. грн., в т.ч. дивиденды, проценты, роялти - 164,18 млн. грн., зарплата - 346,6 тыс. грн.

Документ размещен на сайте правительства Украины.

Доходы членов семьи Б.КОЛЕСНИКОВА составили почти 3,6 млн. грн.

Согласно декларации, в собственности Б.КОЛЕСНИКОВА находятся земельные участки общей площадью 50 тыс. 48 кв. м, жилых помещений в собственности нет. Его семья владеет земельными участками в 2 тыс. 319 кв. м, домом 421 кв. м, квартирой 227,3 кв. м.

У Б.КОЛЕСНИКОВА в собственности находятся автомобили Bentley Mulsanne, Bentley Continental Flying Spur, Мерседес S-600 L. Члены семьи вице-премьера владеют автомобилем Мерседес S-500 L.

На счетах в банках и других финансовых учреждениях Б.КОЛЕСНИКОВ имеет 127 млн. грн., члены его семьи — 36,96 млн. грн.

Декларация датирована 31 марта 2011 года.