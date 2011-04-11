Журналисты: Москве неймется вернуть что-то вроде СЖ СССР

В обход Национального союза журналистов Украины российские и украинские чиновники и депутаты пытаются создать «журналистское сообщество постсоветского пространства».

Об этом сказано в переданном УНИАН совместном заявлении Гильдии собственных корреспондентов центральных СМИ в Одессе и Одесского независимого профсоюза журналистов.

В документе сказано, что создание «журналистского сообщества постсоветского пространства как естественную и актуальную необходимость в сложившихся политических и экономических условиях» инициировали в Одессе в минувшую субботу высокопоставленные российские и украинские чиновники и депутаты - участники международной конференция «Единая стратегия стран СНГ в формировании общественного мнения и идеологии».

«Официальное сообщение об этом стало неожиданностью для журналистов, которое обнародовал Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета», - говорится в заявлении.

Одесские журналисты отмечают, что их «не менее удивляет тот факт, что ключевую роль в создании «журналистского сообщества» взяли на себя преимущественно руководители властных структур во главе с зампредом комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками, депутатом фракции «Справедливая Россия» Татьяной МОСКАЛЬКОВОЙ и председателем Гостелерадио Украины Юрием ПЛАКСЮКОМ».

Причем авторы сообщения на сайте Одесского горсовета не преминули акцентировать, - говорится в совместном заявлении Гильдии собкоров и НПЖ, - что среди инициаторов создания «журналистского сообщества» - «представители Совета Федерации РФ, Госдумы РФ, Администрации Президента и Кабмина Украины, Верховной Рады, Общественной рады, руководители союзов журналистов и средств массовой информации России, Украины, Республики Беларусь».

Кроме того, инициаторы сочли целесообразным мотивировать свою «созидательную» миссию тем, что «процесс объединения уже идет на уровне государственных структур бывших союзных республик: СНГ, Союзное Государство России и Белоруссии (СГРБ)…», - констатируется в документе.

Однако «ничего иного, как дежа вю, подобная инициатива суетящихся политиков у журналистов не вызывает. Ведь подобная жалкая попытка создать под видом «одесской инициативы» провластную журналистскую структуру уже предпринималась столичными властями 16 октября 2003 года и потерпела громкое фиаско. Тогда инициатором создания оргкомитета по подготовке учредительной конференции "Всеукраинской ассоциации журналистов", альтернативной НСЖУ «выступила Ассоциация работников средств массовой информации Украины и зампред Гостелерадио Украины Виктор ПЕТРЕНКО. Сейчас в этой же ипостаси «засветились», в частности, руководитель Международного Фестиваля СМИ «Золотое Сечение» Марина МАЯКОВА и председатель Гостелерадио Украины Юрий ПЛАКСЮК совместно с московскими политиками, чиновниками от СМИ и спонсирующими их бизнесменами, которым, по-видимому, неймется создать что-то наподобие обновленного Союза журналистов СССР», - считают в Гильдии собственных корреспондентов центральных СМИ в Одессе и Одесском независимом профсоюзе журналистов.

По их мнению, примечательно, что «целью и задачей номер один проекта», чего не скрывают его инициаторы и спонсоры, является «создание на базе действующих общественных организаций государственного значения – союзов журналистов – межгосударственного журналистского сообщества стран постсоветского пространства».

При этом в Гильдии собственных корреспондентов центральных СМИ в Одессе и Одесском независимом профсоюзе журналистов подчеркнули, что профсоюзы журналистов не уполномочивали политиков и чиновников решать вопросы создания «журналистского сообщества постсоветского пространства».

Комментируя по просьбе УНИАН инициативу по созданию «журналистского сообщества» СНГ, председатель Национального союза журналистов Украины Игорь ЛУБЧЕНКО, который, согласно официальному сообщению, был одним из организаторов конференции, заявил, что в действительности он впервые об этом узнал сегодня, 11 апреля. «Ни в какие «журналистские сообщества» в СНГ мы не планируем вступать, - подчеркнул И.ЛУБЧЕНКО. - По крайней мере, в настоящее время. Более того, удивляет жонглирование позицией НСЖУ, который будто бы поддерживает эту инициативу».

«На самом деле НСЖУ подобного рода инициативы не поддерживает и поддерживать не собирается», - заключил И.ЛУБЧЕНКО.