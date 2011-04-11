Тимошенко: Приехала в ГПУ. Следователи не знают о новом деле

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры не смогли представить ей постановление о возбуждении против нее нового уголовного дела.

"Приехала в ГПУ. Следователи ничего не знают о новом уголовном деле. Сейчас такие дела возбуждаются в кабинете ЯНУКОВИЧА. Требую постановление", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter, сообщает сайт лидера “Батькивщины”.