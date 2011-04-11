Тимошенко: Приехала в ГПУ. Следователи не знают о новом деле
18:26, 11 апреля 2011Политика
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Политик пишет в Twitter
Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры не смогли представить ей постановление о возбуждении против нее нового уголовного дела.
"Приехала в ГПУ. Следователи ничего не знают о новом уголовном деле. Сейчас такие дела возбуждаются в кабинете ЯНУКОВИЧА. Требую постановление", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter, сообщает сайт лидера “Батькивщины”.
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