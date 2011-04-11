В столице назначили «день сопротивления оккупации»

27 апреля состоится акция протеста с требованием денонсации Харьковских соглашений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе движения "Опір", народный депутат Украины, член оргкомитета Сети общественного действия «Опір» Андрей ПАРУБИЙ зарегистрировал в Киевской горгосадминистрации заявку на проведение в столице акции «27 апреля – день сопротивления оккупации».

С 12.00 до 12.30 А.ПАРУБИЙ планирует провести встречу с избирателями в Мариинском парке по улице Грушевского. Затем участники акции пойдут на улицу Банковую, где с 13.00 до 15.00 продолжится встреча депутата с избирателями возле помещения Администрации Президента Украины.

Участники акции будут требовать отмены Харьковских соглашений и выведения с территории Украины российских военных баз.

А.ПАРУБИЙ отметил, что 27 апреля все украинцы должны выразить «протест против оккупации Украины».

По его словам, денонсация Харьковских соглашений и немедленное выведение «оккупационного Черноморского флота» с украинской территории должны стать общей целью для всех патриотических оппозиционных сил. «Это вопрос не политической целесообразности, а вопрос нашей национальной безопасности и независимости», - отметил А.ПАРУБИЙ.