Герман заработала 164 тысячи гривен, ее муж - 70 тысяч

Общий доход советника Президента Украины - руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины Анны ГЕРМАН за 2010 год составил 164 тысячи 198, 42 грн.

Об этом говорится в ее декларации о доходах, обнародованной на сайте Президента Украины.

При этом все эти средства составляют зарплату А.ГЕРМАН.

В декларации указано, что доход ее мужа Сергея ГЕРМАНА за 2010 год составлял 70 тыс. 623 грн., которые он также получил в качестве зарплаты.

Советник Президента, согласно декларации, имеет обязательство финансового характера, в частности, по договорам ссуды - 85 тыс. 500 грн. и на содержание имущества - 7,2 тыс. грн., муж - на содержание имущества – 26 тыс. 369 грн.

А.ГЕРМАН не имеет земельного участка, а ее муж владеет участком площадью 0,36 га и жилым домом 250 кв. метров, а также гаражом площадью 40 кв. метров. Советник Президента имеет квартиру площадью 77,8 кв. метров.

Муж А.ГЕРМАН имеет два автомобиля: Mercedes Benz SLK-200 и BMW X-5.