Янукович, Азаров и Левочкин обнародовали декларации о доходах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН обнародовали декларации о своих доходах за 2010 год.

Совокупный доход за 2010 год Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА составил 920 тысяч 268 гривен.

Такая информация содержится в декларации о доходах, обнародованной на официальном сайте главы государства.

При этом к членам семьи, доходы которых подаются в этой декларации, Президент относит только свою супругу Людмилу ЯНУКОВИЧ.

Общая сумма совокупного дохода за 2010 год у Президента составила 920 тысяч 268 гривен, в том числе доходы членов семьи составили 18 тысяч 443 гривни.

Дивиденды, проценты, роялти составили в прошлом году 544 тысячи 588 гривен, у членов семьи – 2 тысяч 943 гривни.

Заработная плата главы государства в прошлом году составила 375 тыс. 680 грн., у членов семьи - 15,5 тыс. грн.

В собственности В.ЯНУКОВИЧА есть земельный участок площадью 1,7688 га, у членов семьи – 0,7111 га. Также в собственности Президента есть жилой дом общей площадью 619,6 квадратных метров, у членов семьи – 303,8 квадратных метра. Имеет Президент и квартиру площадью 239,4 кв.м, а также два гаража площадью 20 и 19,9 кв.м.

В соответствии с декларацией, на содержание имущества Президент уплатил 112 тыс. 030 грн.

В соответствии с поданной декларацией, Президент и его семья не имеют собственного автотранспорта.

В.ЯНУКОВИЧ владеет акциями – 2 772 шт. и вкладом в банке на сумму 1 миллион 63 тысячи 892 гривни, а члены семьи – 184 тыс. 160 грн.

Согласно декларации премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, его совокупный годовой доход составил 486 тыс. 969 грн. 70 коп, из которых зарплата – 446 тыс. 169 грн. 70 коп.

Документ размещен на сайте правительства Украины.

Доходы от научной, преподавательской, творческой деятельности и гонорары Н.АЗАРОВА, согласно декларации, составили 40 тыс. 800 грн.

Доходы членов семьи Н.АЗАРОВА, среди которых значится его жена - Людмила АЗАРОВА, составили 73 тыс. 274 грн.

Согласно декларации, в собственности Н.АЗАРОВА находится земельный участок площадью 3 тыс. 998 кв. м, жилой дом площадью 594 кв. м, квартира – 190 кв. м и гараж 40 кв. м. У Н.АЗАРОВА в собственности находится автомобиль Lexus RX с объемом двигателя 3300 см.куб.

За женой числится земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.

На содержание этого имущества в 2010 году, согласно документу, Н.АЗАРОВ потратил 50 тыс. 400 грн.

Согласно декларации, сумма денежных средств на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях у Н.АЗАРОВА составляет 786 тыс. грн., у членов его семьи – 142 тыс. грн.

Декларация датирована 30 марта 2011 года. В декларации указано место проживания Н.АЗАРОВ - Киев, ул. Владимирская, 20 (1-А), кв. 16.

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН обнародовал декларацию о своих доходах за 2010 год, в соответствии с которой его совокупный годовой доход составлял 147 млн. 484 тыс. 618,77 грн.

Документ размещен на официальном сайте Президента Украины.

Из этой суммы 147 млн. 293 тыс. 204,58 грн. - доходы от дивидендов, процентов и роялти (совокупно за 2008-2010 гг.), заработная плата - 191 тыс. 414,19 грн.

Кроме того, в собственности С.ЛЕВОЧКИНА есть земельный участок площадью 1300 кв. м и квартира площадью 205,5 кв. м, а также автомобиль Mercedes-Benz S 600, сумма денежных средств на счетах в банках и в других финансово-кредитных учреждениях составляет 40 млн. 430 тыс. 933,03 грн. Нарицательная стоимость приобретенных ценных бумаг равняется 50 тыс. 525 грн., из которых 50 тыс. 500 грн. - за рубежом. Сумма обязательств по договорам добровольного страхования составляет 53 тыс. 415 грн., сумма на содержание имущества - 33 тыс. 600.

Семья С.ЛЕВОЧКИНА, в состав которой входят двое сыновей и дочка, доходов и собственности не имеет.