Тимошенко собралась в Генпрокуратуру за постановлением о новом деле

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО считает бесперспективным очередное уголовное дело, о возбуждении которого сегодня объявила Генеральная прокуратура Украины.

«Три предыдущих уголовных дела уже протухли, теперь они каждый день заводят новое. Убогие. Так у них скоро статьи Уголовного кодекса Украины закончатся», - написала Ю.ТИМОШЕНКО сегодня на своей странице в Twitter, сообщает сайт лидера «Батькивщины».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что сейчас собирается в Генеральную прокуратуру. «Если дело возбудили - сейчас будут об этом предъявлять постановление. Буду вам писать по мере развертывание событий», - пообещала она.