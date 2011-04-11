Украинцев хотят лишить права голосовать против всех

Законопроект о выборах народных депутатов планируется передать в Верховную Раду Украины летом текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил министр юстиции Украины, председатель Рабочей группы при Президенте Украины по разработке нового избирательного законодательства Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что сейчас еще продолжаются дискуссии вокруг законопроекта. По словам министра, данный законопроект передадут на экспертизу международным учреждениям, в том числе Венецианской комиссии. По его словам, после этого Президент Украины предложит рабочей группе разработать окончательный законопроект для рассмотрения ВР.

«Это еще достаточно долгий путь», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он прогнозирует, что данный законопроект будет передан в парламент в начале или в середине лета, то есть во время текущей сессии ВР.

Он отметил, что это будет делаться для того, чтобы законопроект был принят осенью 2011 года, то есть за год до избирательной кампании.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, законопроектом предусмотрено, что половина состава ВР будет избираться по пропорциональной системе, то есть будут избираться кандидаты от политических партий, а другая половина депутатов будет избираться по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Он также сообщил, что для кандидатов от партий проектом предусматривается пятипроцентный избирательный барьер.

А.ЛАВРИНОВИЧ проинформировал, что законопроектом предлагается самовыдвижение кандидатов в мажоритарных округах. По его словам, также разработчики предлагают установить денежный залог для кандидатов в депутаты в размере 12 минимальных заработных плат. Кроме того, предусмотрено, что денежный залог, внесенный кандидатом, который не был избран депутатом, перечисляется в государственный бюджет.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено, что в бюллетене для голосования в общегосударственном округе не будет позиции «не поддерживаю кандидатов в народные депутаты Украины ни от одной политической партии», а в бюллетене для голосования в одномандатном округе позиции – «не поддерживаю ни одного кандидата».

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что нормы о самовыдвижении в одномандатных избирательных округах и запрете избирательным блокам баллотироваться на выборах в ВР «существенно подорвут рынок политических партий». «Такое явление в Украине существовало», - добавил он. Министр напомнил, что для формирования блоков брались какие-либо партии.

А.ЛАВРИНОВИЧ не исключил, что во время рассмотрения законопроекта о выборах народных депутатов в парламенте возникнут существенные дискуссии, в частности, вокруг пятипроцентного барьера и вокруг других позиций.

Отвечая на вопрос, почему проектом закона не предусмотрено введение открытых списков для политических партий, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что специалисты вели длительную дискуссию вокруг этого вопроса. Он отметил, что, поскольку предусматривается и мажоритарная система выборов, то люди смогут выбрать своего представителя, и поэтому вопрос об открытости партийных списков не очень актуален.

Кроме того, министр сообщил, что законопроектом планируется предусмотреть право для каких-либо общественных организаций вести наблюдение за выборами, начиная от «Общества рыбаков» и заканчивая Комитетом избирателей Украины». По его словам, здесь не должно быть исключений.