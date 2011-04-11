Американский адвокат Кучмы назвал главную проблему защиты

Американский адвокат бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ Алан ДЕРШОВИЦ настаивает на проведении дополнительной экспертизы записей, переданных Генеральной прокуратуре экс-майором Государственной службы охраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО, которые касаются дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам А.ДЕРШОВИЦА, главным является то, что бывший Президент Украины не виновен. «Его подставили с помощью сфальсифицированных показаний и записей», - сказал адвокат.

Он заявил, что не верит в подлинность записей, и хотел бы увидеть и проверить, являются ли они настоящими.

«Мы просим попробовать воспроизвести научный метод, которым пользовались эти новые эксперты, которые говорят, что могут доказать подлинность этих записей», - сказал А.ДЕРШОВИЦ.

«У нас есть право иметь своих экспертов, чтобы провести такие же исследования», - добавил он.

А.ДЕРШОВИЦ отметил, что главной проблемой адвокатов Л.КУЧМИ является отсутствие записей, предоставленных ГПУ Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, которые можно было бы проанализировать. «Мы должны получить материалы, и тогда сможем двигаться дальше», - добавил адвокат.

Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что не верит, что защите откажут в получении записей. «Это будет абсолютно несправедливо», - сказал А.ДЕРШОВИЦ.

По словам адвоката, такая ситуация недопустима для европейского суда, для международного сообщества. Он добавил, что отказ в предоставлении стороне защиты доказательств практикуется в “полицейских” государствах.

Как сообщал УНИАН, в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№ 58 от 11 апреля 2011 года) Алан ДЕРШОВИЦ заявил, что адвокаты имеют целое собрание материалов, в котором выложены их сомнения и доказательства того, что в данном случае невозможно сделать достоверное заключение о правдивости записей.

«Не я писал вашу Конституцию, в которой говорится, что нельзя использовать доказательства, полученные незаконным путем. Хотя это – не главный наш аргумент. Наш главный аргумент заключается в том, что записи не аутентичны. И одна из причин их неподлинности – это способ, которым они были сделаны. Они были сделаны человеком (бывший майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО), который затем пытался их продать, и он решал, что оставить, а что – стереть. Очевидно, что он очень легко мог изменять записи так, чтобы на них осталось то, что было выгодное ему. То есть здесь существует взаимосвязь между тем, что эти записи были получены незаконным образом, и их подлинностью», - сказал адвокат.

По его словам, сегодня в цифровом виде можно создать все, что угодно. «Еще нет технологии, которая позволяла бы определить, изменяли ли что-либо в цифровой записи или нет. Особенно трудно установить истину, когда у нас нет оригинальных карт памяти и звукозаписывающего устройства. И это не просто мое заключение – это заключение многих крупных экспертов по судебному использованию цифровых записей. И есть абсолютно четкий международный консенсус – невозможно определить, насколько аутентична та запись, о которой идет речь ("пленки Мельниченко"). И мы сможем это доказать, вне сомнения», - сказал А.ДЕРШОВИЦ.

Справка УНИАН. 22 марта первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, незаконных распоряжениях руководству МВД, которые привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН заявил, что записи бывшего охранника экс-президента Украины Л.КУЧМЫ Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, возбужденным относительно убийства Г.Гонгадзе.

6 апреля первый заместитель генерального прокурора сообщил, что после фоноскопической экспертизы записей Н.МЕЛЬНИЧЕНКО установлены голоса Л.КУЧМЫ, экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко, спикера парламента Владимира ЛИТВИНА и экс-главы СБУ Леонида ДЕРКАЧА.

Р.КУЗЬМИН подтвердил, что прежде, чем использовать “пленки Н.МЕЛЬНИЧЕНКО” в качестве вещественного доказательства, их подвергли дополнительной экспертизе.