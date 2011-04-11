С Путиным в Киев прилетит Валентина Терешкова

Первые заместители глав правительств Украины и России Андрей КЛЮЕВ и Игорь ШУВАЛОВ 12 апреля проведут заседание группы высокого уровня по развития двустороннего экономического сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины А.КЛЮЕВА, заседание запланировано на первую половину дня в рамках визита в Киев председателя правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА.

Вечером А.КЛЮЕВ и И.ШУВАЛОВ, а также первая в мире женщина-космонавт Валентина ТЕРЕШКОВА примут участие в награждении победителей Всеукраинского конкурса детского рисунка «Космическая Одиссея», которое состоится в Художественном Арсенале в Киеве.

Всеукраинский конкурс детского рисунку «Космическая Одиссея» для школьников в возрасте от 6 до 14 годов проходил с 1 февраля до 31 марта 2011 года в рамках Международной недели современного искусства «Космическая Одиссея 2011».

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Украину с рабочим визитом посетит председатель правительства РФ Владимир ПУТИН.