Турчинов: новое дело против Тимошенко было прогнозируемым
"Циничные аморальные технологии"
Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ считает, что возбуждением нового уголовного дела против Юлии ТИМОШЕНКО власть пытается не допустить ее персонального участия в выборах в Верховную Раду.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Власть слишком спешит, и даже свои циничные аморальные технологии, скажем так, презентует в одно и то же время», - сказал А.ТУРЧИНОВ, объяснив, что презентация изменений в избирательное законодательство и информация о возбуждении уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО прошли практически одновременно.
Заместитель председателя партии «Батькивщина» считает, что новые факты уголовного преследования Ю.ТИМОШЕНКО были прогнозируемыми, поскольку в Верховной Раде во второй раз была создана временная специальная комиссия под председательством народного депутата Инны БОГОСЛОВСКОЙ (фракция Партии регионов).
А.ТУРЧИНОВ считает, что возбужденные против экс-премьера уголовные дела не имеют судебных перспектив «даже в таких судах, которые созданы в Украине». «Для того, чтобы хоть какие-то иметь гарантии, что они смогут остановить ТИМОШЕНКО и не дать ей возможности принять участие в выборах, они на скорую руку фальсифицируют новые дела, и именно одно из таких дел анонсировано сегодня», - подчеркнул он.
Как отметил А.ТУРЧИНОВ, подписание газовых соглашений в 2009 году во времена премьерства Ю.ТИМОШЕНКО проходило прозрачно, при участии европейской стороны, поскольку газовый кризис на то время коснулся и европейских стран, которые недополучали природный газ из России.
«Тема газовых переговоров Украины и России находилась под жестким контролем европейского сообщества. Это были открытые, публичные переговоры. Это были переговоры, когда, в отличие от тех, кто сменил нас на правительственных должностях, наше правительство отказалось идти на какие-либо политические уступки, наше правительство отказалось сдавать какие-либо стратегические позиции», - заявил заместитель председателя партии «Батькивщина».