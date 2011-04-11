Турчинов: новое дело против Тимошенко было прогнозируемым

Первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ считает, что возбуждением нового уголовного дела против Юлии ТИМОШЕНКО власть пытается не допустить ее персонального участия в выборах в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Власть слишком спешит, и даже свои циничные аморальные технологии, скажем так, презентует в одно и то же время», - сказал А.ТУРЧИНОВ, объяснив, что презентация изменений в избирательное законодательство и информация о возбуждении уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО прошли практически одновременно.

Заместитель председателя партии «Батькивщина» считает, что новые факты уголовного преследования Ю.ТИМОШЕНКО были прогнозируемыми, поскольку в Верховной Раде во второй раз была создана временная специальная комиссия под председательством народного депутата Инны БОГОСЛОВСКОЙ (фракция Партии регионов).

А.ТУРЧИНОВ считает, что возбужденные против экс-премьера уголовные дела не имеют судебных перспектив «даже в таких судах, которые созданы в Украине». «Для того, чтобы хоть какие-то иметь гарантии, что они смогут остановить ТИМОШЕНКО и не дать ей возможности принять участие в выборах, они на скорую руку фальсифицируют новые дела, и именно одно из таких дел анонсировано сегодня», - подчеркнул он.

Как отметил А.ТУРЧИНОВ, подписание газовых соглашений в 2009 году во времена премьерства Ю.ТИМОШЕНКО проходило прозрачно, при участии европейской стороны, поскольку газовый кризис на то время коснулся и европейских стран, которые недополучали природный газ из России.

«Тема газовых переговоров Украины и России находилась под жестким контролем европейского сообщества. Это были открытые, публичные переговоры. Это были переговоры, когда, в отличие от тех, кто сменил нас на правительственных должностях, наше правительство отказалось идти на какие-либо политические уступки, наше правительство отказалось сдавать какие-либо стратегические позиции», - заявил заместитель председателя партии «Батькивщина».