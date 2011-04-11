Азаров успокоил: Я себя чувствую стопроцентным украинцем

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет что чувствует себя стопроцентным украинцем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече в Киеве с представителями СМИ Германии.

Отвечая на вопрос немецких журналистов о том, что для него Украина, Н.АЗАРОВ сказал: «Я вас успокою. Я себя чувствую стопроцентным украинцем и я себя идентифицирую с Украиной и больше ни с кем».

В то же время он выразил мнение, что от «рассуждений о титульной нации» - всего лишь шаг до национализма в его крайнем проявлении и до фашизма.

Как подчеркнул Н.АЗАРОВ, он не стыдится своего советского прошлого. так как, по его мнению, добился в этот период больших успехов.

В частности, он отметил, что закончил крупнейший вуз СССР – Московский госуниверситет, стал профессором и возглавлял научно-исследовательский институт.

«Как МЕРКЕЛЬ (федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ – УНИАН) нечего стесняться ее прошлого в Восточной Германии, так и мне нечего стесняться прошлого в Советском Союзе», - отметил он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что знает как плюсы, так и минусы советской системы, и в своей работе на посту премьер-министра считает необходимым эти плюсы не потерять, а минусы не возрождать.