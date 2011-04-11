О газовых соглашениях Тимошенко СБУ написала 13 томов
15:24, 11 апреля 2011Политика
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Экс-премьеру "шьют" 1,5 млрд. убытков
|Ренат КУЗЬМИН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
«Убытки составляют более 1,5 млрд., причем это предварительно. Работа по установлению реальных убытков продолжается», - сказал Р.КУЗЬМИН.
Он отметил, что СБУ на прошлой неделе передала Генпрокуратуре соответствующие материалы, на основании которых возбуждено уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения ею власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов в 2009 году.
«Эти материалы достаточно большого объема… Там не меньше десятка разных специалистов… Если не изменяет память, там около 13 томов», - отметил Р.КУЗЬМИН.
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