О газовых соглашениях Тимошенко СБУ написала 13 томов

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН не исключает, что в ходе расследования дела против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО следствие выявит более крупную сумму убытков, нанесенных государству в результате подписания представителями ее правительства газовых соглашений в 2009 году, чем в настоящее время ведома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Убытки составляют более 1,5 млрд., причем это предварительно. Работа по установлению реальных убытков продолжается», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Он отметил, что СБУ на прошлой неделе передала Генпрокуратуре соответствующие материалы, на основании которых возбуждено уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО по факту превышения ею власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов в 2009 году.

«Эти материалы достаточно большого объема… Там не меньше десятка разных специалистов… Если не изменяет память, там около 13 томов», - отметил Р.КУЗЬМИН.