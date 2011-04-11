Зятя Черновецкого объявили в межгосударственный розыск

Генеральная прокуратура Украины объявила в межгосударственный розыск зятя мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Вячеслава СУПРУНЕНКО, который подозревается в совершении разбойного нападения в сговоре с группой лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН.

«СУПРУНЕНКО – он также подозревается в совершении разбойного нападения. Учитывая его отсутствие по месту жительства и, возможно, в Украине, следователь обратился в суд с представлением на избрание СУПРУНЕНКО меры пресечения - содержание под стражей. Судом дано разрешение на его задержание. Соответственно, переданы распоряжения во все места о задержании преступника. Предупреждая вопрос, скажу – в Интерпол будет также передано соответствующее обращение», - сказал Р.КУЗЬМИН.

При этом он отметил, что по информации, которую имеет в своем распоряжении Генпрокуратура, «зять ЧЕРНОВЕЦКОГО находится в одной из европейских стран, куда мы также обратимся за помощью».