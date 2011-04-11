73,9% киевлян за год стали беднее (опрос)

Материальное положение большинства киевлян (73,9%) за последние 12 месяцев ухудшилось.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН данные опроса, проведенного “Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики.

При этом, согласно опросу, 22,8% жителей Киева отметили, что их материальное положение не изменилось.

И только 1,3% считают, что их материальное положение улучшилось, а 2% не смогли определиться.

Каждой 15-й семье киевлян (6,5%) не хватает денег даже на еду, а двум пятым (41,8%), хотя и хватает денег на еду, но покупать одежду или обувь уже сложно.

Абсолютное большинство жителей столицы (97,2%) в той или другой степени волнует рост цен. Не волнуют рост цен всего 1,8% опрошенных.

Половина киевлян (50,3%) считают, что главным виновником нынешнего стремительного роста цен является как нынешняя, так и предыдущая власть в одинаковой степени.

При этом 31,8% опрошенных считают главным виновником роста цен нынешнюю власть, а 7,4% – предыдущую власть.

Вместе с тем, 7,3% придерживаются мнения, что рост цен – это объективное следствие мирового кризиса, а 3,2% не смогли определиться.

Половина киевлян (53,4%) готовы лично отстаивать свои права и интересы, принимая участие в акциях протеста – из них 28,1% готовы принимать участие прямо сейчас, а 25,3% готовы принимать участие чуть позже, если жизнь и дальше будет ухудшаться.

Не будут принимать участия в акциях протеста ни при каких обстоятельствах 37% жителей столицы. Не смогли определиться 9,6% опрошенных.

Относительное большинство киевлян (35,5%) готовы отстаивать в равной мере социально-экономические и политические требования к власти.

При этом 29,9% киевской общины готовы отстаивать исключительно социально-экономические требования к власти, а 1,6% – исключительно политические требования к власти.

Никакие требования не будут отстаивать 25,3%, на смогли определиться 7,7% опрошенных.

Репрезентативный выборочный опрос взрослого населения Киева проводился 19-25 марта. Всего по месту жительства опрошено 800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта с вероятностью 0,95 не превышает ±3,5%.