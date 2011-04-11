Довгий: путь к победе лежит исключительно через борьбу

При содействии секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО и украинского чемпиона мира по дзюдо Георгия ЗАНТАРАЯ 10 апреля в Киеве прошел первый Открытый всеукраинский благотворительный юношеский турнир по дзюдо.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе О.ДОВГОГО, мероприятие организовала общественная организация «Школа борьбы», которую возглавляет Виталий ДАНИЛЕНКО.

В соревнованиях приняли участие 250 участников в возрасте от 12 до 14 лет из разных регионов Украины, а также гости из Беларуси и Молдовы. Турнир на призы ОО «Школа борьбы» проходил в 8-ми весовых категориях от 32 до 66 кг.

Во время открытия мероприятия первый украинский чемпион мира по дзюдо (в 2009 году) и будущий участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Г.ЗАНТАРАЯ провел разминку среди участников и показал мастер-класс.

Почетный гость турнира - председатель парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александр ОМЕЛЬЧЕНКО поздравил борцов со спортивным праздником.

«Молодежь, которая сегодня принимает участие в соревнованиях, – это будущее нашего государства. Я убежден, что сегодня в этом зале есть будущие чемпионы Украины, Европы, мира, чемпионы Олимпийских игр», - отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

В свою очередь, О.ДОВГИЙ выразил убеждение, что такие мероприятия побуждают молодежь проводить свое свободное время с пользой и вести здоровый образ жизни. Также секретарь Киевсовета отметил, что проводит такие турниры по собственной инициативе.

«Это большое дело для наших будущих поколений. И главное, что путь к победе всякого успешного человека лежит исключительно через борьбу, а успешного и честного человека - через борьбу по правилам”, - сказал О.ДОВГИЙ, обратившись к юным спортсменам, и пожелал им честно бороться и побеждать.

*** Общественная организация «Школа борьбы», учредителем которой является В.ДАНИЛЕНКО, открыла четыре спортивных зала для занятий единоборствами. В этих залах более 300 ребят в возрасте от 4-х до 16-ти лет занимаются дзюдо и греко-римской борьбой абсолютно бесплатно.