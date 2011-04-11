Янукович обещает Львову решить проблему дорог

Президент Виктор Янукович обещает Львову финансовое содействие в строительстве и обновлении дорог и магистралей. Со слов городского председателя Андрея Садового, из необходимых полутора миллиардов гривен Львов может выделить из своего бюджета лишь 250 миллионов. Относительно остальных денег Виктор Янукович коротко сказал: "Решим".

Как сообщает пресс-служба Президента, сразу по прибытии во Львов Виктор Янукович отправился на один из главных объектов Евро-2012 - новый терминал аэропорта, ознакомился с ходом строительных работ на продолжении взлетно-посадочной полосы и на стадионе.

Директор строительства Василий Огородник рассказал, что на сегодня состояние готовности нового стадиона - 65%. Тут полным ходом идет возведение перегородок западной части, VIP-зоны, SKI-боксов, прокладка внешних и внутренних сетей, кабелей, канализации и вентиляции. Есть определенное отставание, но его, заверил Василий Огородник, преодолеют. Уже в июле будет установлена кровля, а в августе полностью накроют трибуны. Нет, по его словам, проблем ни с финансированием, ни с выплатой зарплаты.

Руководителя государства сопровождают вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников, первый заместитель главы АП Ирина Акимова, советник Президента Украины, руководитель главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Анна Герман, министры Михаил Ежель, Михаил Кулиняк и Федор Ярошенко. Руководство Львовщины представляют председатели ОАА и облсовета Михаил Цимбалюк и Олег Панькевич, городской председатель Андрей Садовый, прокурор области Виталий Ковбасюк, начальник ГУ МВСУ в области Богдан Щур, командующий Западного оперативного командования Юрий Думанский.