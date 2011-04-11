Азаров докажет Путину, что Украина - «не верблюд»?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что Украина предоставит свои аргументы России о том, что переговоры о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом не противоречат уже действующим соглашениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе встречи в Киеве с представителями средств массовой информации Германии.

«Мы представим свои аргументы российской стороне и покажем, что ничто в переговорах с ЕС не противоречит уже имеющимся соглашениям», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, премьер отметил, что в данной ситуации ему понятна позиция Российской Федерации.

Он считает, что российская сторона не выражала своего недовольства относительно переговоров Украины о зоне свободной торговли с Евросоюзом, а лишь высказала свои соображения о соотношении сотрудничества Украины с ЕС в рамках зоны свободной торговли и с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

«Международные договора не должны противоречить другим договорам», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.