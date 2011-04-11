Кузьмин говорит, что Кучма таки может собирать чемодан

Генеральная прокуратура Украины разрешила бывшему Президенту Украины Леониду КУЧМЕ выехать в Москву, где будут проходить официальные мероприятия по случаю 50-летия празднования первого полета человека в космос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН.

«Леонид Данилович сегодня был в Главном следственном управлении и получил разрешение на выезд за пределы Украины. Мной подписаны соответствующие документы, они направлены в Пограничную службу. Ограничения на выезд КУЧМЫ сняты. После его возвращения на Родину ограничения на выезд будут возобновлены», - сказал Р.КУЗЬМИН.

По его словам, Л.КУЧМА обратился к следователю Генпрокуратуры с просьбой разрешить ему выезд в РФ, четко определив сроки, и на эти сроки ему выезд разрешен.