Киевский губернатор хочет прикрепить депутатов к детям

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК наградил победителей Всеукраинских олимпиад, конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН Украины, конкурсов ученического творчества и лучших спортсменов области почетными грамотами, ценными подарками и цветами за достижения на благо будущего Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, более 20 талантливых детей Киевской области получили от губернатора почетные грамоты, подарки, а также - личный номер мобильного телефона.

«Мы будем поддерживать талантливую молодежь. За детьми будут закреплены чиновники, депутаты, которые будут помогать им продвигаться дальше и защищать интересы Киевской области и Украины. Сегодня все нуждаются в финансовой поддержке, независимо от того спортсмен ли это, творческие коллективы или это просто ребенок - победитель олимпиады, который защищает честь области», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Он также сообщил, что Киевская область имеет квоты в высших учебных заведениях, которые обязана использовать для талантливых и целеустремленных детей.

Губернатор пообещал делать все возможное, чтобы помогать молодому поколению, и продиктовал свой номер мобильного телефона, если кто-то будет нуждаться в помощи.

«У вас есть родители, учителя, тренеры, наставники, но они не всегда в состоянии помочь, поэтому, если вам необходим мой совет или поддержка, не раздумывайте и звоните», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.