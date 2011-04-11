Партия “Наша Украина требует денонсации Харьковских соглашений.

Как сообщает Центральный информационный сервер «Нашей Украины», председатель политсовета партии Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил: «От имени партии «Наша Украина» призываю все патриотические силы страны объединиться для денонсации Харьковских соглашений, которые продолжили базирование российского флота на украинской территории».

«Обращаемся ко всем патриотическим политическим силам и ко всему обществу, чтобы вместе начать общенациональную кампанию по отмене оккупационных соглашений и очистке нашей земли от иностранных военных баз», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Наша Украина» внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект о денонсации Харьковских соглашений, требует его безотлагательного рассмотрения и призывает поддержать этот документ все оппозиционные и патриотические парламентские силы.

Как известно, говорится в сообщении, обещания власти о том, что заключение соглашений приведет к удешевлению газа для Украины и неповышению коммунальных тарифов на газ, не выполнены, а тарифы на газ выросли более чем на 50%.

“Ежегодно Украина теряет миллиарды долларов бюджетных доходов, которые должны были быть направлены на социально-экономическое развитие Крыма и потребности ежедневной жизни жителей Севастополя. В распоряжении российского флота находится более 18 тыс. гектаров земель, десятки километров самых лучших причалов и береговой зоны. Но только 25% этой территории используются на военные потребности, остальные – под незаконный бизнес, приватизацию и строительные аферы командования флота. Жители Севастополя и граждане Украины несут прямые экономические убытки. Долги предприятий российского флота по зарплате превысили 10 млн. грн.”, - заявляют в “Нашей Украине”.

“Россия систематически нарушает соглашения от 1997 года, которые определяют условия временного пребывания российского флота на украинской территории. До сих пор не заключен ни один договор аренды на объекты, которые использует российский флот. Вопреки решению судов – оккупированы украинские маяки. Продолжается загрязнение флотом акватории крымского побережья, а склады взрывоопасных материалов несут прямую угрозу жизни крымчан”, - отмечается в сообщении.

“Вместо перевооружения Черноморского флота России нужно вкладывать средства в построение военной базы для своего флота на своей территории. Харьковские соглашения будут неминуемо отменены. За нами – наши права, правда и справедливость”, - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.