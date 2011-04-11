Янукович хочет построить пятизвездочную Украину

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что успешное проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года даст возможность Украине получить право на проведение Олимпиады-2022.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение глава государства выразил, выступая на заседании регионального комитета по экономическим реформам во Львове.

«Олимпийская надежда напрямую связана с Евро», - сказал Президент.

По его словам, если наше государство выдержит экзамен по Евро-2012, подготовит всю необходимую инфраструктуру, непосредственно проведет успешно чемпионат, то это будет свидетельствовать, что «Украина будет отвечать пяти звездам качества и гостеприимства, какие мы планируем».

В.ЯНУКОВИЧ добавил, что тогда надежда на проведение в Украине Олимпийских игр 2022 года станет реальностью. «Тогда мы сразу после Евро приступим к реализации проекта «Город будущего», - отметил он.

При этом Президент сообщил, что мэр Львова Андрей САДОВЫЙ показывал ему проект строительства нового административного центра Львова, который будет отвечать высшим мировым стандартам. «Сегодня работаем на наше общее будущее, название которого - «Строительство будущей Украины пятизвездочного образца», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что это амбициозная цель. По словам главы государства, он понимает, что за 5-10 лет превратить провинциальную территорию в пятизвездочную вряд ли удастся. «Но стремиться нужно, и такие шаги, как Евро, Олимпиада, приближают нас мощными шагами к этой цели», - сказал Президент.

Также он отметил, что именно таким образом можно в действительности объединить Украину. «Объединять страну можно лишь серьезными делами, а не болтовней, политиканством или поиском врагов в собственной стране. Я считаю, что мы должны идти по пути, который объединяет нашу страну», - сказал Президент.

«Взвешенность и ответственность – это наши друзья, а все остальное мы можем преодолеть», - добавил глава государства.