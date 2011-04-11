Янукович - руководству областей: Нельзя так безбожно красть

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует вернуть в бюджет деньги, не потраченные на ликвидацию последствий стихийных бедствий в западных регионах Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании регионального комитета по экономическим реформам во Львове.

В.ЯНУКОВИЧ спросил у руководителей областей: «Сколько денег вы можете вернуть из тех, которые украли?».

При этом он подчеркнул, что это касается не только Львовской области, но и всех западных областей.

Президент сообщил, что даст поручение правоохранительным органам осуществить проверку расходов и вернуть деньги в бюджет.

«Нельзя так безбожно красть, и здесь речь не идет о партийных цветах, коррупция не имеет партийных цветов. Если мы не наведем порядок в стране, мы не достигнем мечты», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, подчеркнув, что “мечта заключается в построении развитой страны”.