Адвокат: Кучме запретили ехать в Москву, сославшись на «мнение руководства»

Отмена разрешения на посещение бывшим Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ Москвы связана с непроведением сегодня следственных действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Л.КУЧМЫ Виктор ПЕТРУНЕНКО.

«Это из-за того, что сегодня мы не провели следственных действий», - сказал он, допустив, что эти следственные действия могут быть проведены завтра. В то же время адвокат не исключил, что эти следственные действия завтра не состоятся.

«Теоретически, следствие могло разрешить выезд КУЧМЕ на два дня, и за это время решился бы вопрос относительно адвоката. И тогда уже 14-го числа, 15-го можно было проводить следственные действия. А так лично мне не понятно поведение следователя. Они ссылаются, простите за такие подробности, на мнение руководства. Какого руководства – мы не знаем. Это неприятный факт», - сказал В.ПЕТРУНЕНКО.

На вопрос, интересовались ли Л.КУЧМА и его адвокат, почему внезапно возник такой запрет, В.ПЕТРУНЕНКО ответил, что интересовались, но конкретики никакой не получили.

В то же время на вопрос, когда именно можно ожидать введения в дело нового адвоката, В.ПЕТРУНЕНКО отметил, что на этот вопрос трудно ответить, поскольку он находится в стадии обсуждения. Также он отметил, что сейчас трудно сказать, какая именно кандидатура будет предложена.