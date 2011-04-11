Герман говорит, что отчет Госдепа США местами «безнадежно устарел»

Советник Президента Украины Анна ГЕРМАН заявила, что «Отчет о правах человека: Украина, 2010 год», подготовленный и обнародованный Государственным департаментом США, в части борьбы с коррупцией «безнадежно устарел».

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГЕРМАН.

«Ситуация в Украине меняется очень быстро, и картина, которая имела место еще год тому назад, когда Президент только вступил в свою должность и начал борьбу с коррупцией, сегодня выглядит абсолютно по-другому», - сказала А.ГЕРМАН.

Она отметила, что ежедневно во многих средствах массовой информации освещают новые факты борьбы с коррупцией, и отметила, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины привлекли к ответственности десятки нынешних чиновников и за коррупцию, и за злоупотребления.

«Вот ряд примеров: задержан за коррупцию председатель депутатской фракции (Блока Леонида Черновецкого) Киевсовета КОМАРНИЦКИЙ, целая группа директоров хлебзавода из Херсонской области привлечена к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, Татьяна РУДЬ - начальник Госинспекции по контролю за ценами Министерства экономики Украины - задержана за вымогательство взяток, заместитель председателя Госкомитета ветеринарной медицины Александр ЖУК также привлечен за получение взяток", - отметила советник Президента.

Кроме того, А.ГЕРМАН отметила, что к этому следует добавить резонансные дела против второго Президента Украины (1994-2005 гг.) Леонида КУЧМЫ, а также высокопоставленных чиновников Министерства чрезвычайных ситуаций и другие примеры.

"Все это дает нам основания говорить о серьезной борьбе с коррупцией, которую ведет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ", - считает А.ГЕРМАН.

Советник Президента также напомнила о том, что законодательство в сфере борьбы с коррупцией часто меняется, продолжается работа над Уголовно-процессуальным кодексом. «И это дает серьезные основания говорить о том, что картина, отображенная в отчете Госдепа США, безнадежно устарела», - резюмировала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Государственный департамент США обнародовал ежегодный отчет о состоянии соблюдения прав человека в мире.

В отчете сказано, что ситуация с соблюдением прав человека в Украине является крайне критической.

Государственный департамент США обращает внимание на увеличение случаев ограничения свободы собраний, а также усиление коррупции в правительстве и обществе.

В отчете содержится критика неэффективной и коррумпированной судебной системы в Украине и приводятся примеры увеличения давления на СМИ, как самоцензуры среди владельцев СМИ и журналистов, так и избиение журналистов.