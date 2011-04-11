Следователь запретил Кучме ехать в Москву

Следователь Генеральной прокуратуры Украины отменил свое разрешение на посещение экс-Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ Москвы, куда его официально пригласили на празднование Дня космонавтики и 50-летия первого полета человека в космос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Л.КУЧМА заявил журналистам после того, как вышел из Главного следственного управления Генпрокуратуры.

По словам экс-Президента, во время разговора со следователем он и его адвокат просили дать им время для того, чтобы найти еще одного защитника в связи с тем, что сегодня ночью внезапно скончался адвокат Михаил Кисилевич.

«Мы просили в связи с известным событием дать нам день-два найти другого адвоката. Но мне сразу вручили повестку – она уже была готова, что на завтра я вызываюсь опять в прокуратуру на 11 часов. Все. И, соответственно, я в Москву не имею права ехать», - сказал Л.КУЧМА.

Экс-Президент выразил мнение, что таким образом его пытаются довести до предела.

По его словам, сейчас невозможно понять, чего хочет Генеральная прокуратура или следователи: истину или что-то другое.

«Я ему (следователю) сказал, что тело (адвоката М.Кисилевича) еще теплое, а вы уже даете повестку из-за того, что у меня еще нет адвоката, и уже на завтра вызываете», - отметил Л.КУЧМА.

Отвечая на вопрос, удовлетворили ли ходатайство относительно отвода следователя Владислава ГРИЩЕНКО, Л.КУЧМА допустил, что решение еще не принято, поскольку адвокаты лишь недавно его направили. «Еще решения нет. Его, наверное, должен принять генпрокурор, но, учитывая, какой порядок следствия, мы, наверное, будем на этом настаивать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Он подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, которые привели к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее адвокат Л.КУЧМЫ Виктор ПЕТРУНЕНКО сообщил, что следователь ГПУ отпустил бывшего Президента в Москву.

Адвокат Л.КУЧМЫ М.Кисилевич умер сегодня ночью. По предварительным данным, у М.Кисилевича произошел сердечный приступ. Ему были около 60 лет.