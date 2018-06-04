Вехи недели. Янукович зачитал послание в никуда, Администрацию типа сократили

Президентское послание Виктора Януковича выглядело направленным в прошлое. Реформирование президентской администрации обернулось усилением позиций ее главы Сергея Левочкина и заменой табличек на Банковой. Леониду Черновецкому и Олесю Довгому выдали «черную метку» путем задержания одного из ближайших соратников сотрудниками СБУ.

Послание для посвященных

Президентское послание трудно назвать ярким политическим событием. Хотя полномочия Виктора Януковича благодаря осеннему решению Конституционного суда снова могут вызывать зависть большинства европейских коллег-президентов, глава государства выступил с парламентской трибуны без огонька. «Благая весть» из уст Виктора Федоровича оказалась больше направленной на оправдание неэффективности реформ, к которым страна и общество, по его мнению, оказались не готовыми, чем на формирование вектора будущего развития. Янукович дал понять, что земля в Украине будет продаваться, с пенсионной реформой спешить не станут, а евроинтеграция вроде как остается стратегическим выбором нашей страны. О том, насколько приемлемой и эффективной окажется озвученная президентом формула «3+1» в контексте сотрудничества с Таможенным союзом, мы узнаем буквально завтра, во время визита российского премьера Владимира Путина в Киев.

В итоге в положении хуже губернаторского оказались штатные «региональные» комментаторы, которым пришлось не только интерпретировать лишенное ярких месиджей президентское послание, но и пояснять, почему далеко не все члены фракции ПР пришли послушать президента.

Зато парламентскому большинству удалось с горем пополам принять президентский законопроект о противодействии коррупции, внеся в него несколько ключевых правок с голоса, и не вспоминать о перспективе введения сенсорной кнопки на пультах для голосования.

Растущая АП, агонизирующий СНБО

Выступлению Виктору Януковича предшествовало как бы преобразование его администрации. Из 9 заместителей главы АП свои должности сохранили только трое. Позиции Ирины Акимовой как первого заместителя Сергея Левочкина и «главной по реформам» остались непоколебимыми, как лидерство Рината Ахметова среди самых богатых украинцев, профессиональный бюрократ Олег Рафальский и ставленник донецкого клана Станислав Скубашевский также сохранили свои позиции. Остальные заместители, словно по мановению волшебной палочки, превратились в советников президента, возглавивших главные управления АП и подчиненных ее руководителю. Хотя как это сказалось на экономии бюджетных средств – не ясно. Скорее всего, никак, разве что они увеличатся. Некоторые эксперты поспешили констатировать закат политической звезды Анны Герман, но этот вывод выглядит преждевременным. Даже на фоне усиления влияния главы АП эта дама определенно сохранит возможности отрихтовывать публичный образ президента.

Другой давней соратнице Януковича, секретарю СНБО Раисе Богатыревой, повезло меньше. Ей не простили сотрудничества с Виктором Ющенко, которое ранее представляли едва ли не как спецоперацию «регионалов» в тылу «оранжево» власти. После инициированной на Банковой «оптимизации» от Совбеза по большому счету осталась только вывеска, что, к сожалению, соответствует реальному влиянию этого органа власти на формирование государственной политики. Центр принятия решений полностью сосредоточен в президентской администрации, отчего ее сотрудники напрочь лишились возможности пенять на нерадивых чиновников.

Правительство на грани

Тем временем «правительство профессионалов» продолжает сражаться с экономической ситуацией в стране, так и не поняв, что в этом сражении является главным. Премьеру Николаю Азарову после публичного комплимента из уст Сергея Левочкина впору задуматься о сохранении своего портфеля.

Пока же Николай Янович поручил Андрею Клюеву и Юрию Бойко найти аргументы для переговоров с Владимиром Путиным о снижении цены на газ, которое в России склонны рассматривать исключительно под политическим соусом.

Сергей Тигипко, вопреки позиции премьера, активно отстаивающий необходимость проведения пенсионной реформы и продолжение диалога с МВФ, ушел на больничный аккурат перед «часом правительства» в парламенте, который вряд ли стал бы для него звездным.

Министр иностранных дел Константин Грищенко заверил европейских партнеров, что официальный Киев не признает независимость Южной Осетии и Абхазии и не перестанет добиваться реальных подтверждений евроинтеграции.

Минута славы Николая Мельниченко

Тем временем власть продолжает демонстрировать, что для нее не существует неприкасаемых. Николаю Мельниченко удалось добиться проведения очной ставки с Леонидом Кучмой. Тот пытался держаться бодрым после завершения следственных действий, хотя очевидно, что радости общение с бывшим сотрудником УГО Леониду Даниловичу не принесло. Хорошо заметно, как бывшему президентскому майору хочется обнародовать подробности разговора с Кучмой, но законы жанра не позволяют.

Затмивший в последнее время своего шефа первый заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин отметил, что указаний с Банковой относительно преследования второго президента страны не получал. В тоже время Кузьмин не упустил возможности напомнить третьему президенту, Виктору Ющенко, о необходимости сдать повторный анализ крови по делу об его отравлении, пригрозив в противном случае закрыть его.

Пламенный «привет» киевской власти

Именно Кузьмин собирается комментировать задержание главы фракции Блока Черновецкого Дениса Комарницкого сотрудниками СБУ. Судя по тому, что правоохранители обратили внимание на максимально приближенного к семье Леонида Черновецкого столичного депутата, команда главы КГГА Александра Попова готова вести со вчерашними союзниками исключительно переговоры о капитуляции. Недаром ведь в информационном пространстве начался публичный кастинг на роль секретаря Киевсовета при еще не уволенном с должности Олесе Довгом. Учитывая, что парламент провалил инициативу вице-спикера Николая Томенко о проведении досрочных выборов в столице, битву за симпатии киевских избирателей можно прогнозировать на осень следующего года. Пока же Александру Попову в Киеве ловить нечего.

Евгений Магда