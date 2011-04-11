Кучму сегодня будут знакомить с «какими-то новыми экспертизами»
11:30, 11 апреля 2011Политика
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Экс-президент узнал из СМИ
Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА отмечает, что сегодня следователи будут знакомить его с “какими-то новыми экспертизами”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам у входа в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.
«Я не знаю, что именно будет сегодня происходить, но, насколько я знаю из СМИ, то какие-то экспертизы, новые, хотя нас заверили, что все экспертизы нам предоставили», - сказал Л.КУЧМА.
Он пообещал, что после очередной встречи со следователями расскажет журналистам о том, что сегодня происходило.
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