Умер адвокат Кучмы

Сегодня ночью умер один из адвокатов экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ Михаил КИСИЛЕВИЧ.

Об этом УНИАН сообщил другой адвокат Л.КУЧМЫ Виктор ПЕТРУНЕНКО.

По словам В.ПЕТРУНЕНКО, после того как М.КИСИЛЕВИЧ стал заниматься делом бывшего Президента, он очень переживал, жаловался на плохое самочувствие.

Кроме того, как отметил В.ПЕТРУНЕНКО, у его коллеги «были довольно непростые отношения со следователем», поскольку адвокат видел и указывал ему на многочисленные нарушения по делу.

По предварительным данным, у М.КИСИЛЕВИЧА произошел сердечный приступ. Ему было около 60 лет, сообщил В.ПЕТРУНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в марте Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Он подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.