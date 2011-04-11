Следователь отпустил Кучму в Москву

Следователь Генеральной прокуратуры Украины отпустил бывшего Президента Леонида КУЧМУ в Москву на мероприятия, посвященные Дню космонавтики и 50-летию первого полета человека в космос.

Об этом газете «Комсомольская правда в Украине» сообщил адвокат Л.КУЧМЫ Виктор ПЕТРУНЕНКО.

Издание напоминает, что на торжества экс-Президента пригласило Федеральное космическое агентство России, поскольку он когда-то возглавлял один из самых больших заводов по производству ракетно-космической техники - «Южмаш». Приглашение посетить Москву пришло на прошлой неделе.

В.ПЕТРУНЕНКО отметил, что следователь без проблем удовлетворил ходатайство о выезде за границу.

«Леонида Даниловича не будет в Киеве 12 и 13 апреля. А 11-го числа мы идем на допрос, - сказал В.ПЕТРУНЕНКО. - Для чего следователь вызывает, мы не в курсе. Узнаем после прибытия».

Как сообщал УНИАН, в марте Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Он подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, приведших к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.