Янукович сегодня во Львове

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет находиться с рабочей поездкой во Львовской области.

Как сообщает пресс-служба Президента, в частности, глава государства ознакомится с ходом подготовки объектов государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов» к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Президент также ознакомится с ходом строительства стадиона во Львове.

Под председательством В.ЯНУКОВИЧА пройдет расширенное заседание регионального комитета по экономическим реформам по развитию спортивной и туристической инфраструктуры в контексте реализации Национального проекта «Олимпийская надежда – 2022».