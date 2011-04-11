Янукович сегодня во Львове
09:18, 11 апреля 2011Политика
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Заглянет на стадион
Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет находиться с рабочей поездкой во Львовской области.
Как сообщает пресс-служба Президента, в частности, глава государства ознакомится с ходом подготовки объектов государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов» к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Президент также ознакомится с ходом строительства стадиона во Львове.
Под председательством В.ЯНУКОВИЧА пройдет расширенное заседание регионального комитета по экономическим реформам по развитию спортивной и туристической инфраструктуры в контексте реализации Национального проекта «Олимпийская надежда – 2022».
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