Лавринович: результаты судебной реформы будут через несколько лет

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ признает, что в рамках судебной реформы пока не все удалось изменить.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу.

"К величайшему сожалению, не удалось оперативно изменить систему вступления в судейскую должность. Тормозится вопрос начала функционирования школы судей и формирования резерва потенциальных судей после учебы и рейтингового тестирования", - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, сейчас можно говорить только о предварительных результатах судебной реформы.

"Когда проводилось реформирование, главная задача была - не ухудшить доступ граждан к правосудию никоим образом и как минимум сократить сроки для принятия окончательного судебного решения, чтобы была юридическая уверенность", - сказал министр.

В то же время, прибавил он, есть уже ряд направлений, по которым можно ощутить следствия этой реформы.

"Но в полном объеме это можно будет видеть только через несколько лет, когда мы почувствуем реальное изменение судейских кадров", - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.