Лавринович: существование блоков в Украине себя дискредитировало

Блоки политических сил на следующих выборах к ВР не смогут принимать участия в выборах.

Об этом в интервью 5-му каналу заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

"Я думаю, что это очень ясный вопрос. Не будет в проекте закона предлагать глава государства блоки политических партий", - сказал министр.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, существование блоков в Украине себя дискредитировало и показало, что оно является непригодным для реального выражения воли граждан.

"То, что такого явление не было на местных выборах, конечно, предлагается, и чтобы не было на выборах в парламент", - прибавил он.

Что касается увеличения проходного барьера, то по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, это будет предметом парламентской дискуссии. Он отметил, что проходной барьер будет предложен в диапазоне 3-5%.

При этом министр напомнил, что раньше при смешанной системе барьер составлял 4 процента.

"Я считаю, что меньше, очевидно нет смысла при смешанной системе. Поэтому думаю, что барьер проходной для политических партий будет повышен", - прибавил А.ЛАВРИНОВИЧ.