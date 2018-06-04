«И хочется, и колется», или Когда Киев получит новую власть

Вспышка нелюбви между «молодой» командой киевского мэра и руководителем столичной администрации ожидаемого резонанса в городе не вызывала. Похоже, киевляне устали ждать от Александра Попова решительных действий. Слишком долго он подсчитывал убытки, нанесенные городу оппонентами. К традиционному скоплению под стенами мэрии конфликт не привел. Даже самые большие оппоненты нынешнего мэра не очень и надеялись на результат – хотя и проверили серьезность намерений «партии власти» соответствующим голосованием в парламенте.

Впрочем, отсутствие видимого результата далеко не значит, что скандал между городскими советом и администрацией не будет иметь последствий для столицы в ближайшее время. Судя по всему, основные события развернутся 14 апреля, когда городской совет вернется к резонансному кадровому вопросу. А результат напрямую будет зависеть от позиции наиболее многочисленных фракций, которые должен убедить Александр Попов уже в эту пятницу.

Что это было?

Наиболее очевидным следствием публичного демарша Попова против секретаря Киевсовета Довгого стало усиление уверенности последнего в своем завтрашнем дне. Его позиции не только не покачнулись, но и несколько укрепились. Учитывая это, возникает несколько то ли вопросов, то ли предположений.

Можно ли согласиться со скептиками, которые уже не видят Александра Попова в роли представителя Банковой? В таком случае, его «священная война» с командой Довгого отображает понимание чиновником необходимости продемонстрировать, «кто в доме хозяин», не только киевлянам, но и АП. Если бы Попов имел целью достичь кадровых изменений в руководстве городом, данная промо-акция готовилась бы тщательнее. В том числе, в сопровождении традиционных уголовных дел и прямых обвинений в причастности к земельным махинациям. В тот же день в мэрии критиковалась старая городская власть абстрактно – хотя с цифрами и графиками, но без уточнений относительно роли в том секретаря горсовета. А затем голосовали в зале вопрос о недоверии формально «технической» фигуре и тем самым прибавили ему иммунитет от следующих «наездов» – где же логика?

По большому счету, глава столичной администрации должен был бы предусмотреть реакцию депутатов Киевсовета, связанных круговой порукой и обвиненных в «лучших чувствах», на голосование «по Довгому». Ведь для них сохранение его должности – не только вопрос стадного инстинкта или самосохранения. Это единственная надежда на сохранение личных инвестиций, достижений, в том числе, и благодаря молодому секретарю. Было бы слишком странно, если бы нынешнее столичное большинство голосовало иначе.

Не менее достоверна и другая версия. К примеру, наиболее радикальные оппоненты обоих фигурантов столкновения убеждают, якобы киевлян разыграли «как по нотам», показав искусно разыгранный спектакль, в котором и Попов сохранил за собой роль борца с коррупционными деяниями в городе, и Довгий отвоевал себе сохранение статуса.

Будут ли выборы? Как бы то ни было, Попов публично призывал к обновлению городской власти. И теперь не скрывает (или демонстрирует) участие в переговорном процессе с фракциями, которые традиционно настаивают на проведении неотложных выборов в городе.

В этой связи возникает не менее логичный вопрос: что он имел в виду, что он имеет в виду и будет ли то, что он имеет в виду, иметь хоть какие-то следствия для киевлян?

Оптимистичный вариант для киевлян – выборы мэра и городского совета. Правда, оптимистичность имеет парадоксальный вид, ведь традиционно выбирать не из кого – все надоели. Не секрет, что партии-тяжеловесы обычно рассматривают выборы в столице как трамплин перед парламентскими, а место городского председателя Киева расценивают как перспективную электоральную трибуну и мощный предвыборный ресурс.

И тем не менее оптимистичный. Ведь при любых обстоятельствах до выборов парадом будет руководить Попов, что из электоральных соображений будет требовать четких действий по делу наведения хотя бы иллюзорного порядка – возвращения земель, собственности и тому подобное. При другом способе действий – ни один пиар не поможет. В таком случае столичной ячейке «партии власти» придется отвечать и за китайскую гречку по цене китайского шелка времен Средневековья, и за тарифы на коммунальные услуги, которые иногда просто саботируются со стороны столичной администрации.

В то же время, выигрышные для ПР в Киеве темы ограничиваются требованиями вернуть киевлянам награбленное у них «молодой командой». Между тем как в случае выборов им придется конкурировать с Тимошенко и Кличко, который на фоне столкновений между Поповым и Довгим приобретает все более привлекательный вид. Еще одна-две победы кого-то из братьев (если придержать оппонентов хотя бы раундов 7) – они будут иметь и деньги на компанию, и бонус для гонки.

Слово за Поповым

Следовательно, ввиду того, что мяч все же на поле столичной администрации, киевлян ожидает вариант пессимистический. Попов договаривается или с Довгим, или с его оппонентами. Поговаривают, что цена отступного может колебаться от места нового секретаря до заместителей «породистых» главков вроде управления архитектуры и градостроения. По крайней мере подобный опыт у регионалов есть – удалось же им договориться в Полтаве о сотрудничестве с «Совестью Украины» Веревского невзирая на предыдущие заявления оппозиционеров о том, что «никогда» и «ни за что».

И в конце. Если Попова действительно беспокоит ответственность старой власти за махинации со столичной землей, почему партия большинства не поддержала проект оппозиции относительно безотлагательных перевыборов городской власти? Ведь формулировка в проекте постановления едва ли не списана с речи руководителя столичной администрации: в связи с «фактами нарушений Конституции и действующего законодательства Киевским городским председателем Леонидом Черновецким, должностными лицами Киевсовета и принятия Киевсоветом незаконных решений».

Где же логика?

Леся Оробец, народный депутат