Как правильно – реформы или репрессии?

Власть ежедневно рассказывает народу, насколько необходимые и полезные реформы во всех отраслях она проводит. И какое счастье (в перспективе, конечно) от тех реформ будет людям. Особенно много разглагольствуют на эту тему премьер-министр Азаров и его заместитель по вопросам «социалки» Тигипко. Но являются ли реформами те новации, что их внедряет сегодня правительство? Как определяют словари, слово «реформа» (фр. reforme, от лат. reformo - превращаю) обозначает превращение, изменение какой-то стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), причем обычно реформой называют более или менее прогрессивное превращение.

То есть если отменяется крепостное право – это реформа. А если Пол Пот в Камбодже отменяет национальный банк, валюту, устанавливает диктатуру и начинает планомерно истреблять собственный народ, - то это вряд ли назовешь таким термином.

Являются ли реформами те действия, к которым сегодня прибегает власть? Скорее ее деятельность подпадает под другой термин латинского происхождения с префиксом «ре» - «репрессии» (repressio – подавление, угнетение) – наказание, которое применяет государство.

Возьмем налоговую реформу, формализированную в Налоговом кодексе. Даже после того, как малые предприниматели массовыми акциями протеста «отбили» наиболее драконовские его нормы, НК все равно остается средством наказания малого бизнеса, особенно «упрощенчества».

Недаром сегодня малые предприниматели массово закрывают свой бизнес. По прогнозам председателя парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики Наталии Королевской, если норма о запрете для юрлиц относить на валовые затраты средства, потраченные на закупку товаров и услуг у упрощенчества, не будет исключена из НК, а новая упрощенная система в ближайшей перспективе не заработает, то с 1 апреля могут закрыться свыше 200 тыс. субъектов хозяйственной деятельности. «В основном это производственные предприятия малого бизнеса, которые работали в кластерной цепочке с крупными предприятиями».

Так называемая пенсионная реформа – однозначно средство наказания как нынешних, так и будущих пенсионеров. И речь идет не только о повышении пенсионного возраста, но и о таких одиозных нормах, как увеличение на 10 лет минимального стажа для назначения пенсии по возрасту и прекращения выплат надбавок к пенсиям работающим пенсионерам за сверхурочный стаж.

Или взять милый призыв правительства нести свои кровные в какие-то сомнительные негосударственные пенсионные фонды, где средства не будут защищены ни от краха этих новейших трастов, ни от инфляции. Чем не наказание в не слишком отдаленном будущем?

Сейчас президент и правительство сами испугались творения Кабмина и отложили рассмотрение так называемой «пенсионной реформы». Обещают новый проект, но будет ли он лучше?

Еще не принятый Трудовой кодекс также несет на себе все признаки не реформы трудовых отношений, а создания условий для наказания рабочих работодателями. Работодатели (они же в подавляющем большинстве видные члены правящей партии) получают право вводить 12-часовой рабочий день и 48-часовую рабочую неделю; увольнять наемных рабочих без согласования с профсоюзами; устанавливать в одностороннем порядке факты причинения рабочим работодателю материального вреда и размер этого вреда; осуществлять видеонаблюдение за работниками.

Осталось лишь предоставить этим самым работодателям (в настоящее время во главе с господином Фирташем) право назначать рабочим по 10 или 20 кнутов на конюшне. Вот уже будет реформа так реформа!

Но нужно сказать, что по принципу какой-то свихнувшейся социальной справедливости правительство предлагает и средство наказания государством самих работодателей. Вице-премьер Тигипко предлагает ввести в отношении работодателей очень жесткие санкции за теневые зарплаты. В частности штраф в 34 тыс. грн. за каждого неоформленного рабочего, а за зарплату «в конверте» – до двух лет заключения.

По оценкам экспертов, примерно в 30-40% компаний, которые работают сегодня частично в тени, дополнительных финансовых резервов и источников для перехода на выплату сотрудникам стопроцентной легальной зарплаты просто нет. А потому в условиях кризиса, когда фирмы выживают благодаря максимальной экономии, менеджеры будут оптимизировать штатные расписания и сокращать численность персонала.

Следовательно, в результате «реформ» легализации зарплат получим всплеск уровня официальной безработицы. И это закономерное следствие «карательных» административных репрессий.

«Судебная реформа» вылилась в наказание неугодного власти Верховного Суда и его «неправильного» председателя путем радикального сокращения полномочий. А также в возможность быстрого наказания других «неправильных» судей вплоть до освобождения через Высший совет юстиции, полностью подконтрольный власти.

Это далеко не полный перечень «реформ-репрессий», которые готовит и осуществляет нынешние власть. Есть еще проект Жилищного кодекса, который под маркой так называемых ОСББ хитро переводит расходы на капремонты на плечи граждан. А также предоставляет возможность выселять граждан из квартир за неуплату коммунальных услуг.

Репрессии вместо реформ могут закончиться или полным подавлением всех слоев общества и приведением их к полной покорности воле и прихотям государственных «карателей», или социальным взрывом.

Власть может «донаказываться». Это показывают данные социологических опросов. Телефонный опрос Института Горшенина свидетельствует: почти половина граждан (45,3%) готовы в настоящее время принять участие в акциях протеста. А данные Киевского международного института социологии дают еще более высокий показатель: 53% украинцев поддерживают протестные действия против власти. Хотя и не прибегают к ним.

Пока что…

Николай Писарчук