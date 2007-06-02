Съезд Нашей Украины прекратил полномочия фракции и закрылся

Съезд блока «Наша Украина» досрочно прекратил полномочия народных депутатов своей фракции. Всего в состав фракции «Наша Украина» входит 66 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение высказались 280 делегатов, против – 2.

Выступая перед делегатами съезда, лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что после соответствующего решения «Нашей Украины», а также съезда БЮТ Верховная Рада станет неправомочной.

После этого съезд блока «Наша Украина» закрыл свое очередное заседание.