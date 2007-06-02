Съезд Нашей Украины прекратил полномочия фракции и закрылся
16:24, 02 июня 2007Политика
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Кириленко уверен, что ВР стала неправомочной
Съезд блока «Наша Украина» досрочно прекратил полномочия народных депутатов своей фракции. Всего в состав фракции «Наша Украина» входит 66 депутатов.
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение высказались 280 делегатов, против – 2.
Выступая перед делегатами съезда, лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что после соответствующего решения «Нашей Украины», а также съезда БЮТ Верховная Рада станет неправомочной.
После этого съезд блока «Наша Украина» закрыл свое очередное заседание.
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