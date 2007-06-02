Центризбирком назвал фамилии председателя и секретаря (обновленная)

Центральная избирательная комиссия сегодня избрала Владимира ШАПОВАЛА председателем, а Татьяну ЛУКАШ – секретарем ЦИК.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Кандидатуру В.ШАПОВАЛА на должность председателя поддержали 14 из 15 членов ЦИК (при голосовании В.ШАПОВАЛ воздержался), а Т.ЛУКАШ – все 15 членов комиссии.

Также Центральная избирательная комиссия избрала Жанну УСЕНКО-ЧЕРНУЮ и Андрея МАГЕРУ заместителями председателя комиссии.

Кандидатуру Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ поддержали 12 членов комиссии, А. МАГЕРЫ - 15.

Верховная Рада Украины 1 июня назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. В частности, новыми членами ЦИК стали от коалиции: Тамара АСТАХОВА, Юрий ДОНЧЕНКО, Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ, Татьяна ЛУКАШ, Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, Бронислав РАЙКОВСКИЙ, Александр ЧУПАХИН и Александр ШЕЛЕСТОВ. От оппозиции - Владимир ШАПОВАЛ, Жанна УСЕНКО-ЧОРНАЯ, Андрей МАГЕРА, Валерий ШЕЛУДЬКО, Анатолий ПИСАРЕНКО, Юлия ШВЕЦ и Игорь ЖИДЕНКО.

За постановление “О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии” проголосовали 424 народных депутата из 426, зарегистрированных в зале.