Ющенко считает, что новый закон о выборах обеспечит демократический процесс

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает недопущение фальсификации в ходе внеочередных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместном заседании фракций БЮТ и «Наша Украина» в Секретариате Президента.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что каждый депутат, присутствующий на заседании фракций, должен осознавать, что он «это солдат, который должен пройти всю избирательную кампанию». При этом Президент добавил: «на вас, на ваших плечах лежит избирательная кампания, в третий раз за вас избирательную кампанию делать никто не будет. И поэтому мы говорим о том, что никакие отпуска, никакие потери времени не должны быть допустимы в этот период».

В.ЮЩЕНКО также обратил внимание как депутатов от оппозиции, так и депутатов, которые представляют коалицию, на необходимость тщательного формирования избирательных комиссий всех уровней, а также наблюдателей на этих выборах. Он считает, что тщательный подбор людей в участковые комиссии и в наблюдатели даст возможность в значительной степени снять проблему фальсификаций - рисков, которые очень часто возникают в ходе украинских выборов.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО дал оценку принятому вчера закону, который вносит изменения в процедуру проведения выборов. «Много вещей, к сожалению, допустили архаичных, которые не дают четких признаков демократии в этом процессе, но с другой стороны - в целом мы имеем закон, и нормы, которые, безусловно, обеспечат проведение демократических выборов», - отметил глава государства.