Янукович успокоил москвофилов и окончательно запутал евроинтеграторов

«Президент заметил продовольственный кризис в мире, и выходит, что для его решения необходимо продать землю... Оказывается, в Украине проводится политика национального прагматизма на внешней арене»... Господин Янукович умудрился без задержек транспорта добраться из своей Администрации до Верховной Рады, где зачитал ежегодное послание. Он зашел в зал парламента в 10.06. Часть сессионного зала, члены Партии регионов, приветствовали его стоя. Часть фракций не поднялась с мест.

Я шла в ложу прессы и видела, как в зал заходят харьковский губернатор Михаил Добкин со своим партнером по партии Кернесом, а за ними - мэр Львова Андрей Садовой.

- Андрей Иванович, вы приехали специально президента послушать? - интересуюсь я.

- Да. Меня пригласили, - объясняет мэр.

- А вы в командировке или за свой счет на такое мероприятие пожаловали?

- У меня после обеда заседания Совета регионов, потому я приехал на два мероприятия.

Кроме, журналистов в ложах сидели губернаторы и просто члены президентской команды, создавая массовость. Хорошо изучила эту публику. Сидят, ничего не записывают, ни на что не реагируют, никакой заинтересованности не проявляют. Сразу по завершении выступления разворачиваются и уходят восвояси.

...Ежегодное послание называлось “О внутреннем и внешнем положении Украины в 2011 году» и было обращено как к парламенту, так и к гражданам. Я почему-то вспомнила такой момент. Когда страной руководил Ющенко, мы не особо отслеживали в его речах и посланиях, каким будет внешний вектор государства. Настолько все было без вариантов. Раньше, в президентство Леонида Кучмы, парламентские журналисты всегда интересовались: для кого будет эта речь - для Брюсселя или для Москвы, кому Кучма пообещает стратегическое партнерство.

Ныне традиция перманентного поиска внешнего вектора возобновилась. Послание, как и планировалось, выглядело как подведение итогов прошлого года, и очерчивало, куда эта власть ведет страну. Господин Янукович научился хорошо читать на литературном языке.

В самом начале послания он сказал, что внедрение предложенных им изменений требует доверия и терпения. С доверием у нас кризис. Если бы верить в сказанное, то сам текст выглядел бы довольно интересно. Сначала президент рассказал соотечественникам, что в мире тяжело живется всем людям. Он перечислил мировые бедствия, вспомнил о цунами и землетрясении в Японии, о событиях в Северной Африке, странах Ближнего Востока, отметив, что трансформации в этих частях мира будут сложными и драматичными, и призвал украинцев прекратить унижаться и жаловаться. Он заметил, что мы сильная страна с уникальным географическим положением и хорошими людьми. А также перечислил, что правительство уже приняло Налоговый кодекс и начало судебную реформу.

Дальше начался фрагмент конструктивной самокритики.

- Из тех замыслов и планов на 2010 год мы смогли реализовать, возможно, больше трети, - заявил Виктор Федорович. - В чем причины низкой эффективности? 2010 год засвидетельствовал, что далеко не во всем власть и общество были готовы к предложенным переменам. Бюрократизированная государственная машина, выживающая при любой власти, по инерции пытается сохранить свои привычные механизмы управления, свои административные возможности и коррупционные схемы теневого заработка. Даже так называемые предпринимательские майданы - были скорее критической реакцией на действии правительства, чем продуктивным предложением с конкретными и обоснованными проектами для власти.

(Позже в кулуарах наиболее комментируемой среди представителей регионов темой стала как раз эта типа-самокритика. И губернатор Михаил Добкин, и нардепы Евгений Царьков с Ярославом Сухим всячески поддерживали и развивали этот тезис Януковича. Мол, конечно, власти удалось меньше, чем планировалось. А у кого что быстро получалось? Да, люди ждут, нужно еще подождать. В принципе, если бы в кулуарах была Анна Герман, она бы более складно это интерпретировала, сыпала бы цифрами, сколько уже президент посадил государственных чиновников, и рассказывала бы, как он душит коррупцию. Эту даму я лично оценила именно в момент ее отсутствия).

...Президент поговорил о коррупции. Сказал, что это - системное явление, которое разрушает государство и унижает каждого гражданина. Заверил, что ликвидация коррупционных схем и срочное принятие антикоррупционных законов - это его категоричное требование. А еще сказал, что поддержит все инициативы общественности, связанные с мониторингом и выявлением коррупционеров, где бы они ни работали и какой бы властью ни были наделены. Жаль, что этот формат не предусматривает живого общения. В Украине есть несколько мощных антикоррупционных неправительственных организаций, которые предлагают четкие схемы внедрения прозрачности. Почему бы первому лицу не встретиться с ними? Если бы принципы прозрачности ввели и начали выполнять, Юрию Бойко можно было бы еще одного Героя Украины дать. Отчего ж это президенту никто не посоветовал?

Журналисты слушали президента внимательно. Кого-то интересовала реформа медицины (а именно, кто заработает на введении семейной и страховой медицины, как предлагает президент), кого-то - реформа образования, а кто-то недовольно комментировал, что нужно было подробнее рассказать о подготовке к снятию моратория на продажу земли. Но все ждали части доклада о внешнем векторе.

Популярный автор стратегий развития и самосовершенствования Стивен Кови писал, что все ваши усилия, направленные на то, чтобы, заблудившись, найти дорогу из джунглей, будут напрасными, если вы приставили лестницу не к тому дереву. Правильность внешнего вектора - это лестница, приставленная именно к этому дереву, - только тогда можно четко увидеть перспективу и осмыслить путь. Мы ждали разговора о внешнем векторе страны с самого начала. В канун визита Путина хотели официального признания, куда президент ведет страну. А глава государства прогнозируемо повторил, что мы будем “крепить политику внеблоковости - краеугольный камень украинской внешней и безопасности доктрины”. А дальше сказал, что Украина ведет активный переговорный процесс о Соглашении об ассоциации с Евросоюзом.

“Подписание этого соглашения создаст предпосылки для полноценной интеграции Украины в европейские экономическое, социальное, культурное и правовое пространства. В этом году мы стремимся путем компромисса устранить разногласия в позициях и выйти на окончательное подписание Соглашения об ассоциации и создании Зоны свободной торговли”, - утешил он еврооптимистов.

“Но евроинтеграционный курс не был и не будет в ущеорб развитию стратегического партнерства с Россией. Для Украины нормализация отношений с Россией стала неотъемлемой составной ее европейского выбора, - принялся успокаивать Янукович москвофилов. - В 2010 году мы выполнили важную часть двусторонней повестки дня: возобновили полноценный диалог, экономическое сотрудничество и вышли на новую формулу стратегического партнерства Украины и России”.

Дальше президент сказал, что планирует подписание Декларации о содержании украинско-российского стратегического партнерства и о подготовке вступления в Таможенный союз. Последующее развитие отношений с Таможенным союзом будет опираться на новую договорную базу соглашений о свободной торговле и возможном пакетном соглашении о сотрудничестве по формуле «3+1».

Все ясно. Стратегическое партнерство со всем миром и Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Этот мессидж был в самом конце.

Показательно, что, кроме отзывов “регионалов”, похвал посланию Януковича особо не было.

- Если в начале президент говорил о необходимости углублять сотрудничество во внешнем векторе, в частности европейском, то потом он все это смазал, назвав неопределенную формулу отношений с Таможенным союзом. Что это такое? Мне это напоминает формулу СНГ. Это давно в прошлом, - возмущался даже лидер фракции НУ-НС лидер Николай Мартыненко. - Конкретики в выступлении президента было не то, что мало, она вообще отсутствовала. Нет ни одной сферы, где бы президент говорил о действиях власти. Опять гражданам предложили терпеть реформы. Но где они?

- Это пустое послание. Президент Украины не переобременил общество длиной своего доклада, - продлил его мысль Тарас Стецькив. - Янукович заметил продовольственный кризис в мире, и выходит, что для его решения необходимо продать землю. Я еле сдержал смех, когда президент сказал, что в Украине проводится политика национального прагматизма на внешней арене, и суть этой политики заключается в том, что мы будем способствовать разоружению европейского континента. Да это послушав, можно сесть и заплакать. Он не сказал ни слова в сущности о проведении в Украине экономических реформ. Если это послание президента собственному народу, то это реально можно оценить на три с минусом. Президент говорит, что украинцы не должны жаловаться, хотя своей политикой в 2010 году он сделал из украинцев попрошаек и полностью положил Украину под Россию. Это византийщина и азиатчина в чистом виде.

Арсений Яценюк несного демонстративно на громком английском повторял немецкой журналистке критику послания, а украинцам позже говорил, что ждал отставки Азарова.

А на пункте пресса стоял лидер фракции “Р егионив” Александр Ефремов, который отчаянно защищал своего босса. Его каждый раз переспрашивали, что значит формула сотрудничества Таможенного Союза “3+1” и которая для Украины будет разница “2+2”, “4+0” или “3+1”, если мы не создадим Зону свободной торговли из ЕС.

- Эти интеграционные процессы не противоречат друг другу, - убеждал Ефремов.

- Но еврочиновники говорят, что такая одновременная интеграция невозможна.

Александр Ефремов опять повторил, что возможна.

...Заскочив ради любопытства (еще во время выступления президента) в парламентский буфет, заметила, что часть помощников и сотрудников Верховной Рады пережидали посланин за кофе. Кто-то из них взял пульт от телевизора, чтобы усилить звук и смотреть президента на экране. Но большинство запротестовала и коллективно, не желая слушать первое лицо, решило убрать звук...

- Разве и так не ясно, что он скажет? - обронил кто-то...

Маша Мищенко

Фото УНИАН