Наша Украина и БЮТ завалят Мороза заявлениями про заявления

Фракции «Наша Украина» и БЮТ после перерыва в заседании парламента намерены подать председателю Верховной Рады V созыва Александру МОРОЗУ письменные сообщения о заявлениях депутатов-оппозиционеров о выходе из фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от «Нашей Украины» Руслан КНЯЗЕВИЧ.

Он опроверг заявления представителей коалиции о якобы существовании в 45 заявлениях ошибок. Р.КНЯЗЕВИЧ отметил, что каждое заявление народного депутата имеет соответствующее письмо – реестр о подтверждении регистрации.

Он подчеркнул, что если бы заявления содержали ошибки, то они не были бы зарегистрированы в аппарате ВР.

Кроме того, Р.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что еще три народных депутата от «Нашей Украины» подали заявления о выходе из фракции, и таким образом, уже 65 “нашеукраинцев” подали соответствующие заявления.