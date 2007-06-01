Наша Украина и БЮТ завалят Мороза заявлениями про заявления
Это обещал Князевич
Фракции «Наша Украина» и БЮТ после перерыва в заседании парламента намерены подать председателю Верховной Рады V созыва Александру МОРОЗУ письменные сообщения о заявлениях депутатов-оппозиционеров о выходе из фракций.
|Руслан Князевич
Он опроверг заявления представителей коалиции о якобы существовании в 45 заявлениях ошибок. Р.КНЯЗЕВИЧ отметил, что каждое заявление народного депутата имеет соответствующее письмо – реестр о подтверждении регистрации.
Он подчеркнул, что если бы заявления содержали ошибки, то они не были бы зарегистрированы в аппарате ВР.
Кроме того, Р.КНЯЗЕВИЧ сообщил, что еще три народных депутата от «Нашей Украины» подали заявления о выходе из фракции, и таким образом, уже 65 “нашеукраинцев” подали соответствующие заявления.