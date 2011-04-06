Ефремов: у Герман осталось влияние и должности, что идут «через запятую»

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что изменение статуса бывших заместителей главы Администрации Президента не уменьшит их влияния.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько сохранится влияние «той же Елены ЛУКАШ и Анны ГЕРМАН при принятии решений в Администрации Президента».

По словам А.ЕФРЕМОВА, «сам по себе статус советника Президента – это довольно высокий статус, я уже не говорю об остальных должностях, которые идут через запятую».

«И даже будучи в статусе советника Президента, если ты занимаешь активную позицию, если ты профессионально подготовленный специалист, то ты можешь оказывать довольно высокое влияние», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, степень влияния не зависит от должности. Он подчеркнул, что «можно занимать высокую должность, но быть инфантильным человеком и ни на что не влиять».

А.ЕФРЕМОВ считает, что кадровые изменения в Администрации Президента это всего лишь реформа и ничего другого за этим не стоит. По его словам, экс-заместители главы АП «перешли в другой статус и занимаются практически той самой работой, но уже в другом статусе».

Он подчеркнул, что сегодня «реформа высшего эшелона исполнительной власти практически находится в завершающей стадии».

По его словам, раньше было реформировано правительство Украины. Он добавил, что административная реформа будет продолжаться уже на местах – в обладминистрациях и районных администрациях.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ освободил 6 заместителей главы Администрации Президента.

В частности, была освобождена от должности первого заместителя главы Администрации Елена ЛУКАШ.

Также с должностей заместителей главы АП освобождены Анна ГЕРМАН, Андрей ГОНЧАРУК, Юрий ЛАДНЫЙ, Андрей ПОРТНОВ, Марина СТАВНИЙЧУК.

Бывшие заместители были назначены советниками В.ЯНУКОВИЧА.

Кроме того, А.ГЕРМАН назначена руководителем Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента.

А.ГОНЧАРУК возглавил Главное управление по вопросам международных отношений, А.ПОРТНОВ - Главное управление по вопросам судоустройства Администрации Президента, Ю.ЛАДНЫЙ - Главное управление Государственного протокола и церемониала АП.

Е.ЛУКАШ назначена Представителем Президента в Конституционном Суде, а М.СТАВНИЙЧУК - руководителем Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента.