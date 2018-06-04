Успехи первого квартала: доходы выросли, но что нам это даст?

Правительство, управившись с доходами, может провалить расходную часть бюджета... Нечем будет покрывать постоянно растущие сметы объектов под Евро 2012, расходы на газ и Пенсионный фонд... Казначейство обнародовало информацию о выполнении государственного бюджета по доходам в январе-марте 2011 года

Так, по данным Казначейства, общая сумма доходов Государственного бюджета Украины за январь-март 2011 года (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета) составляет 66380,8 млн. грн. Учитывая, что по предыдущим данным того же Казначейства за январь-февраль 2011 года было мобилизовано 44663,2 млн. грн., можем сделать вывод, что за март поступило 21717,6 млн. Напомним, что годовой показатель составляет 281464,9 млн. грн., то есть за январь – март было привлечено 23,58% годового объема. Как для первого квартала, который с точки зрения производственной и вообще предпринимательской деятельности отмечается наименьшей активностью, это блестящий показатель. Что в целом дает правительству основания смотреть с оптимизмом на выполнение доходной части государственного бюджета.

В общий фонд бюджета в январе-марте поступило 56670,5 млн. грн., что на 17623,4 млн., или на 45,1% больше соответствующего показателя 2010 года. При этом в январе-феврале 2011-го получено 39141,9 млн. грн., то есть за март - 17528,6 млн. Годовой показатель – 238581,2 млн., это значит, что за январь – март выполнили 23,75% годового плана.

За отчетный период в общий фонд госбюджета пришло 54200,6 млн. грн. налоговых поступлений, что составляет 101% плановых показателей за январь-март 2011 года. В январе-феврале поступления составляли 37441 млн. грн., то есть в марте - 16759,6 млн. Годовой показатель достигает 216965,4 млн., следовательно, в первом квартале выполнено почти 25% от годового объема налогов.

Возмещение НДС – тайна под семью замками

И хотя данные налоговых поступлений в первом квартале выглядят довольно оптимистично, следует обратить внимание на то, что Казначейство обнародовало информацию без учета возмещения НДС. То есть реальные налоговые поступления нужно уменьшить на сумму возмещенного в первом квартале налога на добавленную стоимость. Но сведения об этом правительство почему-то очень сделало тайной. В первом квартале лишь дважды обнародовалась информация относительно возмещения НДС. Так, 22 февраля председатель Государственной налоговой службы объявил, что по состоянию на 18 февраля возмещено 3,1 млрд. грн.

Через месяц, 18 марта, пресс-служба Госказначейства сообщила , что 24 предприятия получили автоматическое возмещение на общую сумму 456,5 млн. грн.

Это все. Сколько же всего было возмещено НДС в первом квартале, остается загадкой. Еще меньше известно об объемах возмещения НДС, заявленных предприятиями к возвращению из бюджета.

Следует лишь напомнить, что бюджетное возмещение НДС за год должно составлять 37507 млн. грн.

В действительности эта таинственность дает возможность в непрозрачном, ручном режиме, определять кому и сколько возвращать средств. Понятно, с выгодой для тех, кто может решить этот вопрос. К тому же, не возвращая НДС, правительство имеет возможность и средства придержать, и ситуацию с показателями выполнения бюджета улучшить.

Неналоговых поступлений в общий фонд госбюджета в январе-марте было 1806,3 млн. грн., что составляет 101,4% плановых показателей за отчетный период. В январе-феврале зачислено 1257 млн., следовательно, в марте - 549,3 млн. Годовой показатель – 18741 млн. грн., то есть в первом квартале мобилизовано лишь 9,64 % от годового показателя. Однако такой незначительный процент не должен вызывать особой обеспокоенности. В первом квартале по объективным причинам Нацбанк не осуществлял отчислений в госбюджет с сумм превышения доходов над расходами. В целом за год он должен перечислить в госказну 9671,9 млн. грн. Хотя как показал прошлый год, в случае необходимости Нацбанк может и превысить предусмотренный госбюджетом показатель.

В специальный фонд бюджета за январь-март поступило 9710,3 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета). За январь-февраль было 5521,3 млн., следовательно, в марте – 4189 млн.

Годовой план спецфонда достигает 42883, 7 млн. грн., то есть за январь – март имеем 22,64% от годового показателя.

Доходы растут, но на покрытие затрат все мало Итак, данные Казначейства и информация Госкомстата свидетельствуют об улучшении ситуации в экономике. Прежде всего это касается крупных экспортоориентированных предприятий. Понятно, что в значительной мере это связано с позитивной внешней конъюнктурой. В то же время надо признать, что способствует этому и инвестиционная активность правительства, связанная с подготовкой к Евро 2012. Часть средств, которые тратятся на строительные работы, закупку стройматериалов, в виде налогов возвращаются в государственный и местные бюджеты.

Но весь этот позитив не может перекрыть стратегические проблемы с убыточными газовыми контрактами 2009 года и нереформированными газовым рынком и угольной отраслью, коммунальным сектором, в котором накапливаются огромные убытки, что взрывает возможности для стабилизации финансовой ситуации в топливно-энергетическом комплексе.

Огромной проблемой является ситуация с Пенсионным фондом. По итогам 2011 года на покрытие его дефицита можетт пойти значительно больше ресурсов, чем это предусмотрено госбюджетом.

Следовательно, правительство Азарова, даже успешно справившись с доходной частью, может провалить расходную часть бюджета. Нечем будет покрывать постоянно растущие сметы объектов под Евро-2012, расходы на закупку российского газа и дефицит Пенсионного фонда.

Борис Кушнирук