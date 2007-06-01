ВР поддержала изменения в закон о выборах, предложенные коалицией

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» и некоторые другие законодательные акты Украины» (относительно порядка проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины и замещения народных депутатов Украины, полномочия которых были досрочно прекращены).

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал 251 из 402 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

В этом законопроекте предусматривается, в частности, что внеочередные выборы депутатов признаются не состоявшимися, если в них приняло участие меньше половины от количества избирателей, включенных в списки избирателей. Также в законопроекте предусмотрено, что при проведении внеочередных выборов депутатов открепительные удостоверения не изготовляются и не используются. Также в данном законопроекте предусмотрено, что органы государственной пограничной службы за три дня до дня выборов подают в окружные избирательные комиссии сведения о лицах, зарегистрированных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, которые фактически пересекли государственную границу и на момент предоставления сведений отсутствуют данные об их возвращении на территорию Украины.

Также в законопроекте предусмотрено исключить норму, которая действует в нынешнем законе о том, чтобы партия (блок), которая выдвигала кандидатов в депутаты, включенных в ее избирательный список, который принял участие в распределении депутатских мандатов, может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам результатов выборов считается неизбранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до регистрации этого лица в качестве народного депутата Украины. (То есть речь идет о «обнулении» списков партий и блоков – УНИАН).

В то же время ВР не поддержала законопроект в первом чтении с аналогичным названием, внесенный народными депутатами, которые относятся к оппозиционным фракциям. За данный законопроект проголосовало только 174 (при необходимых 226 - УНИАН) из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.