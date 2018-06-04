Майданс гуляет: хватит ли денег на амнезию целого народа?

У каждой постсоветской страны есть свои способы укачать и убить гражданскую активность и демократические традиции. Кроме официальной пропаганды, существуют дополнительные виды телегламура. Россия, например, пытается “защебетать” их устами Тины Канделаки и не брезгует проектами Ксюши Собчак...

В Украине решили “захихихать” Майдан. В субботу мы в очередной раз смотрели шоу Майданс. Напомним, что уже третью неделю на Майдане происходит шоу, которое ведущая шоу Тина Кароль называет танцевальной революцией Майданс. Двенадцать городов Украины создают танцевальные команды. Каждую субботу две из них за средства организаторов (среди организаторов официально заявлены телеканал “Интер” и Киевская городская администрация”) приезжают в столицу. Утром эти команды целый день тренируются на Майдане, а затем показывают шоу - танцами назвать это сложно, скорее синхронные движения под ритмичную музыку. Пройти через площадь невозможно с самого утра. Идут репетиции. Вечером на Интере - прямая трансляция этого мероприятия. Я смотрела.

Если ваше внимание на этой программе задержалось больше, чем на несколько минут, вы увидели, насколько далеко зашли режиссеры в желании сделать это шоу народным. Они показывают, как в шоу принимают участие беременные волонтерки. Сайт телеканала сообщает об участниках-пенсионерах. Если есть здоровье, так почему бы и не сплясать? С чем это сравнить?.. Пятьсот волонтеров двигаются по сцене. Возникает какая-то ассоциация с открытием Олимпийских игр, только с провинциальным налетом.

Мы обзвонили почти десяток режиссеров и телепродюсеров, которые имеют опыт организации подобных мероприятий, с вопросом, столько стоит провести одно такое шоу. Получили примерно одинаковые оценки: цена одного Майданс-шоу - это 250-300 тысяч долларов. Их уже было три.

Мы захотели услышать подтверждение этой цифры. Сначала связались с компанией Starmedia, которая занимается подготовкой шоу. Пиар-менеджер компании Светлана Литвиненко на наш вопрос о финансировании проекта ответила так: “Я не уполномочена о таком говорить. Вам следует звонить организаторам. Потом, я просто не владею такой информацией”.

Мы отправили письмо в пресс-службу телеканала “Интер”. В нем мы тоже спрашивали, сколько стоит их проект.

К чести пресс-службы “Интер”, они достаточно быстро перезвонили нам и у нас состоялся такой диалог с Алиной Самойловой, которая представилась руководителем пресс-службы телеканала:

– Мне здесь отправили, я не знаю, запрос или что о шоу Майданс. Спрашивают, сколько стоит. Так вот, телеканал “Интер” не финансирует, а транслирует шоу. Вам следует звонить в компанию Starmedia.

– А компания Starmedia сказала, что это вы хорошо знаете, сколько это стоит, и сказали, что следует звонить вам.

– Ну тогда вы должны знать, что это - коммерческая тайна. И ни один телеканал не даст такой информации. А почему вас так интересует Майданс?

– Потому, что центральная площадь страны занята сценой и на время проведения шоу у ни одной организации нет шансов выйти на Майдан с протестом...

Об этом проекте мы говорили также с людьми, которые или зарабатывают телевидением на хлеб, или опосредствовано связаны с ним. Они, надо сказать, коммерческой доминанты в проекте не разглядели...

Наталия Катеринчук, заместитель гендиректора канала ТВі: ЭТО СТОПРОЦЕНТНО ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ Шоу Майданс – не бизнес-история. Молодежное шоу на канале для пенсионеров вряд ли будет иметь эффект для рейтинга канала и для рекламодателя. Это стопроцентно идеологическая история. Политтехнолог Игорь Шувалов, которого фактический владелец канала Хорошковский признал своим советником, выдумывает, как сделать так, чтобы Майдан, подъемная национальная страница нашей истории забылась, чтобы Майдан не был использован оппозицией. Думаю, что он немного не рассчитал. Наш народ один раз утрется на такой плевок, второй простит, а затем пружина так распрямится, что никакие майдансы не помогут”.

Юрий Стець, прежний гендиректор 5 канала: КАК МОЖНО ПОЗВОЛИТЬ БРАТЬ В АРЕНДУ НА КОММЕРЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ СТРАНЫ? Это дорогое шоу. Но сумма вложенных средств зависит от многих факторов. За аренду сцены Майдана в киевский бюджет можно заплатить десять тысяч долларов, а можно 150 тысяч. Но, как по мне, неприемлемо, когда центральную площадь столицы кто-то позволяет брать в аренду и из-за этого люди не могут выразить свое мнение таким способом, как акции, пикеты. “Интер” может зарабатывать на этом, потому что реклама на телеканале дорогая. Но проводить шоу на Майдане – это политическое решение, которое направлено с Банковой. Вы берете на длительное время в аренду, заплатив за это деньги, площадь столицы, чтобы власть не видела свой народ. Телеканалу “Интер” ничего не помешало бы договориться о другом приемлемом месте, куда могли бы прийти много людей, чтобы принять участие. Должен быть коммерческий подход, который не нарушал бы права человека. В том числе и права на протест. Это политическое решение, которое замаскировано коммерческой целесообразностью, продиктованное запретом на право выражать протест. Как можно позволить брать в аренду на коммерческих принципах центральную площадь страны? Это невозможно в любой стране. Нарушается основное право человека прийти на центральную площадь страны и выразить недовольство. О тонкостях финансовых отношений этого шоу мы никогда не узнаем. Но, очевидно, что оно продиктовано решением Банковой. Но “Интер” на этом зарабатывает - это очевидно.

Александр Бригинец, депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам культуры и туризма: Я НАПРАВИЛ ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС: ПОЛУЧИТ ЛИ БЮДЖЕТ КИИВА ЧТО-ТО ОТ МАЙДАНСА Согласно с решением Киевсовета, все акции, которые проходят на Майдане, должны проходить в праздничные дни. Поскольку речь идет не о праздничных (шоу проходит в субботу) – это уже нарушение решения Киевсовета. Сколько потратил “Интер” на это, я не знаю. Это зависит от рекламодателя. Мне интересно, сколько получил Киев за использование Майдана? Если Киев ничего не получил, то вопрос - почему не получил? Не является ли это платой телеканала Интер за хорошую информационную политику относительно Попова? Попова очень красиво и приятно подают на “Интере” и это связано из Майдансом. А может Попов настолько боится революционных процессов на Майдане, что он использует канал, чтобы прикрыться Майдансом и не пустить людей, которые бастуют? А может тут комплекс причин. Попов “оберегает” Майдан от протеста. Каналу “Интер” шоу выгодно, потому что свои деньги он заработает. Но если это происходит ради того, чтобы не пустить тех, кто хочет выступить с протестом, это не только аморально, это – преступно.

Я сегодня направляю официальный запрос в КГГА с просьбой ответить, получит ли что-то Киев от того, что там каждую субботу арендуют Майдан.

Сергей Проскурня, режиссер: Я УБЕЖДЕН, ЧТО В МАЙДАНС ВКЛАДЫВАЕТ ДЕНЬГИ НЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ В случае с Майданс мы имеем чью-то очень “удачную” идею, когда явление Майдана, знака формирования гражданского общества, замещают явлением шоу-биза. Я убежден, что туда вкладывает деньги не телевидение. Этот проект не развивает шоу-биз. Конечно, он имеет свое позитивное измерение. Такое шоу развивает местный патриотизм, люди болеют за команды своих городов. Но на этом зарабатывают лишь Starmedia и Интер. Кто вкладывает деньги? Для чего? Не могу сказать. Но я хотел бы так поставить вопрос. Почему мы в Украине не можем повысить зарплату артистам областных театров, которые стали академическими, потому что это не предусмотрено местными бюджетами, а можем устраивать такие шоу? Артисты театров - это знаменитые люди, их узнают на улицах, они - звезды, они – герои, но не могут купить себе новую рубашку или новую пару обуви.

Я специально ходил на Майдан смотреть шоу, когда там выступала одесская команда. У этого шоу - чрезвычайные мощности. Там каждый раз тратится бюджет фестиваля. Конечно, сейчас рынок шоу-биза уменьшился. Он живой, но более закрытый. Как и раньше, олигархи и большие политики приглашают на корпоративы, семейные частные вечеринки известных звезд, но такого количества массовых развлечений, как было до кризиса, уже нет. Но то, что я увидел на Майдане, это поражает. Компания Starmedia, которая организовала это, - очень большая и очень мощная компания. Но я хотел бы сказать другое. В развитых странах выступления Пинк Флойд, Бритни Спирз, Мадонны и такого уровня большие шоу происходят на коммерческих принципах и дают колоссальные прибыли. Шоу мега-звезд на Западе обычно имеют идеологическую нагрузку, но они находятся в руках частных структур. В сверхвысокую цену билета (а там нет такого явления как приглашение, если Мадонне нужно 100 приглашений, она покупает сто билетов) включена работа команды. На этом зарабатывают все: Интернет-провайдеры, СМИ, производители аудио-визуальной продукции. Существование таких шоу технологически обеспечивает инфраструктуру шоу-биза. А сами шоу - это экономическая система, которая саморегулируется, развивается и работает на экономику страны.

От автора. Власть делает все, чтобы Майдан уже никогда не стал местом гражданского протеста. Она хочет, чтобы у тех, кто стоял на Майдане, нивелировались его ценности, а у тех, кто не был на нем, они и не рождались. Но сможет ли Арбузов напечатать столько денег, и сможет ли Россия родить такого политтехнолога, чтобы стереть память и отбить желание свободы у целого народа?

Маша Мищенко