Оппозиция требует от Мороза обнародовать заявления о выходе из фракций

Фракции «Наша Украина» и БЮТ требуют от председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА обнародовать сегодня заявления депутатов о выходе из этих двух фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время утреннего пленарного заседания парламента заявил лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что в аппарате ВР уже зарегистрированы 168 заявлений народных депутатов. Кроме того, по его словам, эти заявления уже получили свое подтверждение.

«Вы требовали - мы написали», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

При этом В.КИРИЛЕНКО отметил, что уже завтра БЮТ и «Наша Украина» проведут свои съезды для того, чтобы на основании заявлений принять решение о досрочном прекращении полномочий своих народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 31 мая фракции «Наша Украина» и БЮТ зарегистрировали в аппарате Верховной Рады заявления о выходе своих народных депутатов из фракций.

По словам В.КИРИЛЕНКО, зарегистрировано 62 заявления от фракции «Наша Украина» и 106 - от фракции БЮТ, а в целом зарегистрировано 168 заявлений.