Коломойский стал новым лидером евреев Европы

На состоявшемся в Париже крупнейшем европейском еврейском форуме, в котором принимали участие делегаты из 28 стран Европы и других стран мира, проведено голосование по ключевым вопросам развития и перспективам еврейских общин континента. Как сообщает Mignews, делегаты единодушно поддержали идею создания Европейского еврейского союза (EJU). Президентом этой организации на ближайшие пять лет избран украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Итоги голосования на торжественном заключительном собрании в Париже огласил известный английский адвокат Гордон Хосман, а зал встретил это сообщение аплодисментами.

На заключительном заседании в Париже в качестве почетных гостей присутствовали министр транспорта Франции Тьерри Мариани, министр образования Израиля Гидон Саар, лидер еврейской общины Франции Пьер Беснану, депутаты парламентов Бельгии, Румынии, Израиля, Украины, раввины практических всех европейских еврейских общин, лидеры крупнейших общественных организаций.

В своем выступлении министр образования Израиля Гидон Саар назвал создание EJU одним из важнейших событий нового десятилетия и мощнейшим рывком в развитии диалога еврейской диаспоры мира и Израиля.

По итогам голосования следующим местом проведения форума EJU назван Брюссель. В ближайшее время будет создан первый в Европе еврейский журнал, который будет называться «Евро-джуз».