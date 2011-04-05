Левочкин уверяет, что его уволенным шестерым замам хуже не будет

В структуре Администрации Президента Украины после проведения оптимизации останутся три заместителя главы АП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН сегодня на брифинге, говоря о принятом Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ решении оптимизировать структуру аппарата АП.

По его словам, первый заместитель главы Администрации Президента будет заниматься вопросами экономической политики и связями с Кабинетом Министров.

Еще один заместитель будет курировать вопросы территорий, а третий будет выполнять функции руководителя аппарата.

С.ЛЁВОЧКИН пообещал, что конкретные фамилии заместителей вскоре появятся в указах Президента.

Отвечая на вопрос, что будет с уволенными заместителями главе Администрации Президента, С.ЛЁВОЧКИН заметил, что В.ЯНУКОВИЧ с огромным уважением относится к людям, которые работали в должностях заместителей главы Администрации Президента и руководителя аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

«Каждый из них будет продолжать работу в структуре исполнительной власти или в структуре президентской ветви власти и каждый из них имеет огромный опыт, и их статус после того, как они закончат работу в должности заместителей, не будет уменьшен», - заверил С.ЛЁВОЧКИН.

Справка УНИАН. На сегодняшний день глава Администрации Президента Украины имеет два первых заместителя и семь заместителей.