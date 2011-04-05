Янукович подписал указы о сокращении в АП и CНБО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указы о сокращении аппарата Администрации Президента и Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН сегодня на брифинге.

По его словам, согласно указам «О вопросах Администрации Президента» и «О вопросах аппарата СНБО», изменена и оптимизирована структура этих институтов. Суммарно сокращен штат с 740 человек до 604 человек.