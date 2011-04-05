Янукович подписал указы о сокращении в АП и CНБО
10:48, 05 апреля 2011Политика
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Всего уволят 136 человек
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указы о сокращении аппарата Администрации Президента и Совета национальной безопасности и обороны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН сегодня на брифинге.
По его словам, согласно указам «О вопросах Администрации Президента» и «О вопросах аппарата СНБО», изменена и оптимизирована структура этих институтов. Суммарно сокращен штат с 740 человек до 604 человек.
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