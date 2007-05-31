Кириленко предостерегает от создания лже-фракции Нашей Украины из кинаховцев

“Наши оппоненты из правящей коалиции настаивали на том, чтобы заявления о выходе из фракции народных депутатов были зарегистрированы в аппарате ВР. Мы идем навстречу и предпринимаем этот шаг”, - сказал на брифинге лидер “Нашей Украины” Вячеслав Кириленко. Об этом сообщила пресс-служба Нашей Украины

“После соответствующих решений ВР мы созовем съезд, на котором будет принято решение о сложении депутатами своих полномочий. В таком случае все политические силы без победителей и побежденных смогут принять участие в досрочных парламентских выборах, - отметил Кириленко. - Именно это было идеей общего заявления, которое было подписано в субботу”.

Кириленко отметил, что волю депутата от фракции “Наша Украина” не может остановить ни одно судебное решение. “Если кто-то будет идти путем создания лже-фракции “Нашей Украины” в ВР путем приведения к присяге кандидатов в народные депутаты от ПППУ, которые остались в избирательном списке образца 2006 года, то хочу предостеречь, что такая идея политически дискредитирована”, - отметил Кириленко, добавив, что юристы “Нашей Украины” имеют все необходимые юридические аргументы для обжалования такого рода действий и сделают невозможным приведение к присяге таких кандидатов.