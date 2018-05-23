Посадят ли Черновецкого за дерибан киевской земли?

Люди, которые украли землю, сильнее, чем “грозная” команда “регионалов”... Черновецкий настолько богат, что не боится никакой прокуратуры... Главам администраций уже дано поручение готовиться к выборам... Вчера на заседании Киевсовета председатель КГГА Александр Попов опять заявил, что в период с 2007 года до июля 2010 года киевляне потеряли 3500 гектаров земли, оценочная стоимость которых достигает 75 млрд. грн. А в бюджет поступили лишь 4 млрд. грн. Ежедневно, включая праздники и выходные, у киевлян отбирали 2,5 га земли. Киевляне потеряли 34% от общей площади парков, скверов, лесов... Попов допускает, что незаконные разрешения на землеустроительную документацию при отведении земель в столице предоставляли секретарь Киевсовета Олесь Довгий или сам мэр Леонид Черновецкий.

Также из собственности территориальной общины Киева изъято более 68,5 тысяч кв.м. нежилой недвижимости, в которой располагались городские и общегосударственные учреждения.

"Цена продажи недвижимости была вызывающе низкой. Например, жилой дом на самом Майдане Независимости был оценен в 350 долларов за метр квадратный. Его площадь 10 тысяч квадратных метров. Вы понимаете, сколько положил в бумажник тот, кто эту аферу затеял", - прибавил Попов.

Крупнейшим покупателем коммунальных активов во время управления Леонида Черновецкого стала компания "Новый регион", которую связывают с Вячеславом Супруненко, зятем Черновецкого, который сейчас скрывается в Италии.

Что стоит за этими публичными “разоблачениями” Попова и будут ли наконец привлечены к ответственности не только мелкие исполнители, но и организаторы всех “пирамид” и земельных схем с Черновецким во главе, мы спросили у экспертов.

Кроме того, вчера на заседании Киевсовета провалилась попытка Попова устранить Довгого с должности секретаря совета. “За” проголосовали всего 28 депутатов из 120.

Александр Сергиенко, директор “Институт города”: ЗАЯВЛЕНИЯ ПОПОВА – ЭТО УГРОЗА ЧЕРНОВЕЦКОМУ, КОТОРЫЙ ДО СИХ ПОР РУКОВОДИТ БОЛЬШИНСТВОМ В КИЕВСОВЕТЕ Заявления Попова – это, с одной стороны, игра на публику: что мы такие умные, мы подсчитали, а они столько поразворовывали. А затем он разведет руками и скажет: я что мог – сделал, но суд не постановил.

С другой стороны – это и угроза в адрес Черновецкого. Известно, что он до сих пор руководит большинством в Киевсовете, и это большинство не хочет голосовать просто так, депутаты пытаются за это получить земельные участки или другие преференции. Люди, которые были на согласительных советах в кабинете Попова, рассказывали, как это происходит. Попов спрашивает: почему вы не голосуете? А они говорят: а вы же не вносите наши вопросы на голосование... Идет откровенный торг.

Принципиально важен вопрос, приложит ли команда Попова, прокуратура Киева всех усилия, чтобы вернуть украденное имущество в собственность Киева. Мы знаем, что можно подавать в суд и для “галочки”...

Последний опрос, проведенный КИУ, показал, что рейтинг ПР в Киеве на уровне партии Яценюка и Тигипко – около 6%. Понятно, что никаких шансов выиграть эти выборы у них нет. Не только в Киевсовете, но и в борьбе за должность мэра, как бы Попов ни пытался дистанциироваться от партии.

Единственный шанс – посадить всех организаторов преступных операций: Черновецкого, Супруненко, Довгого, а не только “шестерок” типа Качуровой (Людмила Качурова – экс-начальник управления здравоохранения КГГА. – Авт.). То, что они не в Украине, – вопрос технический. Как бы они по заграницах не прятались, если Интерпол объявит их в розыск, они рано или поздно попадутся, арестуют их заграничные счета и всю недвижимость и вернут их в Украину.

Иначе когда сменится власть в стране, людей, которые сегодня в КГГА, могут привлечь к ответственности за бездеятельность и за прикрытие преступников.

Если кто-то отважился купить или перекупить или перепродать украденное у Киева имущество или землю, он сознательно на это шел, это были его риски. Никаких “добросовестных получателей” тут быть не может. Так же, как сейчас со скандальным строительством на Хмельницкого, 7. Что бы там не говорил вице-премьер Тихонов о сумме, которую нужно вернуть хозяину застройки, тому хозяину нужно показать дулю – фигуральную и финансовую. Он знал, что идет на явно сомнительное соглашение, где нарушены все строительные нормы.

Что касается выборов. Я уже неоднократно называл дату – 2011 год, это законный срок для проведения выборов в Киеве, он будет отвечать действующей Конституции, а все остальное – от лукавого.

Владимир Фесенко, политолог: УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА ПРОТИВ ЧЕРНОВЕЦКОГО И КО БУДУТ ВОЗБУЖДАТЬ В КАНУН ВЫБОРОВ

Дело не только в политических играх. Пришел новый руководитель. Конечно, у него есть и политические задания, и административные. Но сейчас Попов больше хозяйственник, чем политик. Думаю, его возмутило то, что он увидел, – фактически разворовано киевское имущество. И он является одной из движущих сил этих расследований.

Нельзя ставить под один знаменатель Черновецкого и его “молодую команду”. Среди чиновников среднего уровня из предыдущей команды уже есть арестованные, возбуждены уголовные дела. Сейчас уже подошли к рубикону – нужно открывать дела и на высокопоставленных должностных лиц прежней киевской власти.

Что касается Черновецкого... Поговаривали, что он, как правило, сам не подписывал документов. Потому тут есть объективная юридическая проблема. С другой стороны, сейчас убирать Черновецкого – значит идти на выборы. К выборам нынешняя киевская власть не готова. Третье обстоятельство – политтехнологическое. Многие мои коллеги считают, что уголовные дела или против самого Черновецкого, или наиболее символических фигур в его команде – Довгого, Баса, Кильчицкой, Супруненко – будут возбуждать или перед началом избирательной кампании, или во время избирательной кампании, чтобы максимально использовать информационный и политический ресурс этих дел, чтобы это могло бы сработать на Попова, если он будет баллотироваться.

Как и с Кучмой, очень тяжело будет найти прямые факты или весомые основания для обвинения Черновецкого. Это дело используют в политических целях, а на суде выяснят, что прямых фактов, по которым можно его обвинить, – нет. И Черновецкий отделается легким испугом.

Одной из “фишек” избирательной программы будет месидж: Тимошенко и Ющенко дружили с Черновецким или скрыто с ним сотрудничали, а мы боремся с коррупционерами и ворами в прошлой киевской власти, мы возвращаем киевское имущество.

Сейчас “регионалы" не готовы к выборам и имеют не наилучший социальный фон для выборов. Плюс есть свои закономерности. Если выборы в Киеве будут проводиться отдельно, - это будет событие общенационального значения. И оппозиции будет легче сконцентрироваться на борьбе за Киев. А когда будут проходить общенациональные выборы – так или иначе нужно распылять ресурсы за результаты, и тяжелее сконцентрироваться на одном объекте.

Виктор Небоженко, политолог: ЕСЛИ ИЗВЕСТНО О КРАЖЕ 70 МИЛЛИАРДОВ, ТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ АРЕСТЫ Это пример бессилия команды Попова. Если в прокуратуре или какой-то комиссии есть выводы о краже на 70 миллиардов гривен, то должны быть многочисленные публичные аресты. Вместо этого нам стыдливо говорят: предыдущая команда наворовала земли...

А они не могут арестовать. Люди, которые украли землю, сильнее, чем “грозная” команда “регионалов”. Поэтому все, что они могут сделать – это только опубликовать такие данные, чтобы гнев киевлян пошел на предыдущую команду. А мы можем не гневаться, а просто спросить эту команду “профессионалов”: почему не отобраны украденные у Киева деньги, почему не арестованы люди?

Черновецкий настолько богат, что не боится никакой прокуратуры. Я думаю, против него не будут возбуждать уголовное дело. Только когда “регионалы" сделают ставку на Попова и определятся со временем проведения выборов, возможно, какие-то дальние родственники из компании Черновецкого будут арестованы, чтобы как-то удовлетворить чувство социальной справедливости.

Наталия Новак, заместитель председателя фракции Блока Кличко в Киевсовете: ПОСТРАДАЮТ ЛИШЬ “СТРЕЛОЧНИКИ” Вызывает удивление, что раньше Попов молчал и вроде бы ничего не видел, говорил о каком-то сотрудничестве и исповедовал идеологию кота Леопольда – давайте ребята жить дружно, а тут вроде бы прозрел... Это не только и не столько борьба с коррупцией, как сугубо рейтинговый момент. Попову даже давали советы через Интернет: чтобы рос его рейтинг, нужно отмежеваться от Черновецкого, который тянет его на дно. Ющенко, который поддержал Черновецкого, полностью потерял доверие у киевлян, и потому столица дала ему почти так же мало, как и Донецк...

Уже писали о применении земельных схем прежней властью, когда земля берется, перепродается, опять перепродается, и ее в конце концов покупает добросовестный приобретатель. Потому судебные дела очень тяжело сейчас проводить. А вот чиновников, которые ставили свои подписи на актах, на решениях Киеврады, на проектах решений, давали выводы и знали, что это сквер, что это лес, что это зеленая зона, - нужно привлекать к ответственности. И не только за то, что они нарушили законодательство, а за причинение убытков территориальной общине города в больших размерах. Но это не значит, что кто-то будет сидеть или против кого-то возбудят уголовные дела и все эти земли будут возвращены.

Конечно, кто-то пострадает. Но это будут “стрелочники”, а не те, кто стоял во главе всей пирамиды и всех тех схем.

Например, Артем Кадомский – начальник юридического отдела, который, как писали, разрабатывал земельные схемы для столичных латифундистов Андрея Иванова и Василия Хмельницкого. Он где сейчас? Он пошел на повышение, он заместитель председателя Госкомзема.

Зять Черновецкого Супруненко – за рубежом. Хотя в нашем государстве, если нужно, то найдут зацепку, чтобы человека не выпускать за границу.

Кое-кто прогнозирует, что выборы в Киеве могут быть даже этой осенью. Хотя “регионалы” заявили, что это будет или весна или осень 2012 года. Мы знаем, что главам администраций уже дано поручение готовиться к выборам, подыскивать кандидатов на мажоритарные округа от ПР, которые могут идти и профинансировать свои выборы.

Опрашивала Анна Ященко